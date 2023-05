Cinema Le comparse (dimenticate) che hanno reso grande Salvate il soldato Ryan Di Federico Del Ferraro - 12

Salvate il soldato Ryan è uno dei film sulla guerra migliori del cinema anche grazie all’incredibile cast.

Salvate il soldato Ryan usciva nelle sale di tutto il mondo un quarto di secolo fa e si apprestava a diventare uno dei film sulla guerra più belli di tutti i tempi, su questo Olimpo in compagnia di film del calibro di Apocalypse Now di Francis Ford Coppola e Platoon di Oliver Stone. Spielberg racconta la storia del capitano John Miller e della sua compagnia, in missione dietro le linee nemiche per trovare il soldato James Ryan e riportarlo a casa dopo la morte dei suoi tre fratelli durante lo sbarco in Normandia.

Il film è ispirato alla vera vicenda dei fratelli Niland, quattro soldati che combatterono nella Seconda Guerra Mondiale e di cui solo uno era sopravvissuto (in realtà anche un altro fratello, dopo essere stato creduto morto, sopravvisse al conflitto). Salvate il soldato Ryan è una storia di umanità nel mezzo di quanto più disumano possa esistere. Oltre ai personaggi principali il film è pieno di comparse di altissimo livello che però non tutti ricordano.

Andrew Scott è un soldato dello sbarco

Relativamente ai suoi esordi nel mondo del cinema e televisione, Andrew Scott è uno dei soldati che partecipa alla straordinaria sequenza dello sbarco ad Omaha Beach all’inizio di Salvate il soldato Ryan. Il suo personaggio non ha un nome e non avrà poi un ruolo nel resto del film, ma Scott riuscirà comunque a far fruttare questa comparsa e raggiungerà la fama grazie ai suoi ruoli in Sherlock, Fleabag e Band of Brothers – Fratelli al fronte.

Bryan Cranston è il Colonello Mac

La missione di salvataggio del soldato Ryan parte dalle sfere alte del governo. Difatti negli Stati Uniti vigeva allora la Sole Survivor Act, legge volta a salvaguardare almeno uno fra un gruppo di fratelli al fronte. Il Colonnello Mac viene notificato che tre su quattro dei fratelli Ryan sono deceduti in azione e si appresta quindi ad organizzare la missione di cui farà capo Miller. Bryan Cranston è ricordato sia per i suoi ruoli comici che drammatici, principalmente per Breaking Bad, Seinfeld e Malcolm.

Harve Presnell è il Generale George Marshall

Si deve al Generale Marshall l’iniziativa di riportare James Ryan dalla sua famiglia dopo la morte dei suoi fratelli. Il personaggio rende una potente interpretazione durante la lettura della lettera di Bixby, documento redatto da Abraham Lincoln ed indirizzato a Lydia Bixby, madre di cinque figli che si credettero morti durante la guerra di secessione americana. Harve Presnell, deceduto nel 2009, è noto per i suoi ruoli nel Fargo dei fratelli Cohen del 1996 e in Face/Off – Due facce di un assassino.

Dale Dye è il Colonnello del Dipartimento di Guerra

Dale Dye interpreta un collega di Cranston che esprime una visione più cinica riguardo la missione di salvataggio. Secondo il Colonnello le probabilità di trovare Ryan e portarlo a casa sano e salvo sono infinitesimali e pertanto la missione stessa non mantiene molto senso, se non prolungare una tiepida speranza. Dye non è estraneo al mondo della guerra: servì nei Marines durante la guerra del Vietnam e si convertì all’industria cinematografica solo dopo il suo congedo nel 1984, recitando in moltissime pellicole fra cui il già citato Platoon nel ruolo del capitano Harris e in Band of Brothers – Fratelli al fronte.

Dennis Farina è il Tenente Colonnello Walter Anderson

Dopo che la missione viene ratificata, è il Tenente colonnello Anderson a portare la missiva al capitano Miller per istruirlo sul da farsi. Anderson è attento a chiarire che la missione parte dall’alto ed è quindi carica di molte responsabilità. Dennis Farina, scomparso nel 2013, ha avuto una ricca carriera – iniziata per caso, in quanto Farina era un poliziotto – ed è ricordato principalmente per la sua partecipazione a Prima di mezzanotte e Snatch – Lo strappo.

Vin Diesel è il Soldato scelto Adrian Caparzo

Vin Diesel faceva parte della banda guidata da John Miller per rintracciare e salvare James Ryan. Sopravvissuto allo sbarco in Normandia, Caparzo è però il primo della truppa a perdere la vita dopo aver tentato di salvare una bambina francese, portandola via dalla zona di combattimento. Vin Diesel è diventato poi una delle maggiori star di Hollywood grazie al ruolo di Dominic Toretto nella saga di Fast & Furious e di Groot nel Marvel Cinematic Universe.

Ryan Hurst è il paracadutista Mandelsohn

Sulle tracce di James Ryan, la squadra incontra il parà Mandelsohn, che ha perso gran parte del suo udito a causa dell’esplosione di una granata, rendendo la conversazione tra lui e Miller tragicomica. Mandelsohn dice di aver conosciuto Ryan, ma che i due si erano separati dopo l’incontro con un Colonnello per una missione secondaria. Hurst è famoso per i suoi ruoli in Il sapore della vittoria di Boaz Yakin e in diverse serie fra cui Sons of Anarchy e Bates Motel.

Paul Giamatti è il Sergente William Hill

Paul Giamatti, attore di origini italiane, interpreta il Sergente a cui vengono chieste informazioni sulla posizione di James Ryan, e a fianco del quale la squadra protagonista combatte coi soldato tedeschi. Giamatti è protagonista della scena in cui gli americani, dopo aver trovato rifugio in un edificio che sembra sicuro, scoprono che alcuni soldati tedeschi si nascondevano proprio al di là di un muro instabile. L’attore ha lavorato con molti grandi registi ed ha ottenuto una candidatura all’Oscar per Cinderella Man – Una ragione per lottare e due Golden Globe per John Adams e La versione di Barney.

Ted Danson è il Capitano Fred Hamill

Il capitano Hamill è il primo personaggio a dare un barlume di speranza a Miller e i suoi uomini, speranza che va poi a scemare quando viene realizzato lo sbaglio. Hamill porta infatti i protagonista da un James Ryan, che riceve la notizia della morte dei suoi fratelli con immensa tristezza, ma è il James Ryan sbagliato; Hamill consola quindi il povero soldato. Ted Danson è un attore storico dalla grande versatilità ed ha ricevuto nella sua carriera ben quindici candidatura agli Emmy e dodici ai Golden Globe; lo ricordiamo in particolare per i ruoli in Cin cin e The Good Place.

Nathan Fillion è il soldato James Frederick Ryan

Uno dei momenti più assurdi del film è l’incontro con James F. Ryan e la rivelazione della morte dei suoi tre fratelli, annuncio che causa una crisi emotiva al povero soldato. Si scopre però che questi è il soldato sbagliato, in quanto la “F” nel suo nome non sta per Francis, bensì per Frederick, e che costui è solo un omonimo. James Frederick Ryan è interpretato da Nathan Fillion, famoso per il suo ruolo di Richard Castle nella serie TV Castle e per l’interrotta Firefly.