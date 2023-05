Cinema L’ultimo trailer di Barbie ci rivela per la prima volta i dettagli della trama Di Federico Del Ferraro - 11

L’atteso film sulla famosa linea di giocattoli arriverà questa estate e grazie al trailer ne sappiamo qualcosa in più.

Barbie è un film che potrebbe nascondere di tutto. Detto così, secco, un film sulla linea di giocattoli della Mattel sembra una pazzia, e Greta Gerwig vuole dimostrare il contrario. La regista ha scritto il film con Noah Baumbach ma finora non avevamo molti indizi su quella che sarà la trama vera e propria, ma solo che comprenderà varie versioni di Barbie e Ken, in accordo con le diverse edizioni delle bambole giocattolo. Il trailer rilasciato nelle ultime ore ci spiega qualcosa in più.

Grazie ed esso capiamo quale è la situazione iniziale di Barbie – intesa come la Barbie protagonista – e cosa accade per rovinare questa stasi, forzandola in un’avventura che cambierà il suo mondo per sempre. Fra viaggi in BarbieLand e mondo reale, imprenditori feroci e tantissimi colori, scopriamo cosa il trailer di Barbie ci racconta del film.

La scelta di Barbie

La vita di Barbie, così come quella di tutte le altre Barbie e tutti i Ken, è semplice. Vivono nella utopistica BarbieLand, un luogo sicuro e colorato dove dare sfogo alla loro natura di festaioli senza pensieri, vivendo ogni giorno il giorno più bello della loro vita. Tutto questo finché alla Barbie protagonista non cominciano a capitare situazioni impreviste: non riesce più a volare, i suoi piedi non mantengono più la conformazione naturale a tacco e si domanda se gli altri abitanti abbiano mai pensato di morire.

Tutto ciò, oltre ad inorridire le Barbie ed i Ken, la costringono ad indagare e fare infine una scelta. Barbie può tenersi la vita di sempre, rappresentata da un tacco rosa, oppure scoprire la verità sul mondo reale, rappresentata da un sandalo (la citazione a Matrix è lapalissiana) Nonostante la sua scelta sia immediata – Barbie sceglie il tacco senza pensarci – pare che verrà costretta a prendere il sandalo ed avventurarsi fuori da BarbieLand; uno dei Ken si nasconde nella sua auto e va con lei.

Barbie e Ken si cacceranno nei guai

Il mondo reale non è pronto per Barbie e Ken, e Barbie e Ken non sono pronti per il mondo reale. I due finiranno nel mirino della stessa Mattel, che rivuole “la bambola nella scatola” al fine di evitare conseguenze disastrose – per i propri affari o, chi lo sa, per qualcosa di più grande. Fra inseguimenti e arresti – i due verranno fermati dopo che la ragazza prende a pugni un molestatore – Barbie e Ken si avvicineranno alla verità e alla loro autodeterminazione.

Barbie comprende un cast eccezionale con Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Kate McKinnon, Issa Rae, Alexandra Schipp, Emma Mackey, Simu Liu e Will Ferrell nei panni del CEO della Mattel. Helen Mirren sarà la narratrice del film. Barbie sarà nelle sale italiane dal 20 luglio 2023.