Serie TV Mare Fuori 4: “Non potete capire”, scatto-spoiler da capogiro | FOTO Di Diandra Migliorucci - 11

Le riprese della quarta stagione della fortunata fiction sono iniziate e i fan sono rimasti allibiti per uno scatto condiviso.

La quarta stagione di Mare Fuori ha preso il via e le riprese sono già iniziate. I fan della fiction targata Rai possono già assaporare qualcosa grazie alle foto postate sia dagli attori che dal regista stesso, Ivan Silvestrini.

Il pubblico italiano non aspetta altro che scoprire come proseguiranno le storie dei loro protagonisti preferiti. In particolare, l’attenzione è rivolta soprattutto su Rosa Ricci e Carmine Di Salvo, interpretati rispettivamente da Maria Esposito e Massimiliano Caiazzo.

Nell’ultima puntata della terza stagione, Rosa e Carmine si sono incontrati di nascosto presso la Piscina Mirabilis, luogo dove i due si sono baciati appassionatamente. Purtroppo, però, il padre della ragazza, sospettoso della loro relazione, li ha seguiti, cogliendoli sul fatto.

Il padre di Rosa le ha dato una pistola, costringendola a sparare a Carmine, ma lei non riesce a farlo e, invece, se la punta alla propria testa. Vista la reazione, sia il padre che il ragazzo si sono gettati sulla ragazza per impedirle di agire in modo sconsiderato. Dopo diversi minuti di lotta, si sente il rumore di uno sparo: non si capisce chi abbia sparato e chi sia stato colpito.

La fine della terza e l’inizio della quarta stagione

Il colpo dell’arma da fuoco conclude la terza stagione di Mare Fuori. I telespettatori sono rimasti con il fiato sospeso, temendo che Rosa o Carmine potessero essere le vittime dello sparo. Inoltre, è sorto anche il dubbio di una quarta persona intervenuta nella situazione.

Insomma, la quarta stagione si aprirà decisamente con un colpo di scena, rivelando, molto probabilmente, com’è andata a finire quella lotta tra Rosa, Carmine e il padre di lei. Ad essere rimasto ferito, o peggio, potrebbe essere anche il padre. Chi lo sa. Non ci resta che aspettare la quarta stagione per sciogliere questo dubbio amletico.

Lo scatto che ha scioccato i fan di Mare Fuori

Ivan Silvestrini ha postato una foto sul suo profilo Instagram che mostra una scena dal carcere minorile di Napoli che, nella realtà, è girata nella Marina Militare della città. La foto è accompagnata da una frase del regista: “Un evento che si verifica poche volte nella vita di un regista: la carrellata circolare a 360 gradi”.

Infatti, la foto mostra un modo speciale per realizzare le riprese: le telecamere che si muovono in modo circolare e che si spostano su un binario posizionato in cerchio. Maria Esposito ha poi condiviso il post, commentandolo così: “Non potete capire”. I fan sperano in un altro bacio tra Rosa e Carmine, convinti che questo scatto e questa scena di Mare Fuori siano riservati per loro.