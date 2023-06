Serie TV Il paradiso delle signore 8: ritorno di fiamma inaspettato, per Vittorio duro colpo | Anticipazioni Di Diandra Migliorucci - 14

La nuova stagione andrà in onda a settembre, ma le registrazioni iniziano a breve. Un rientro nel cast potrebbe sconvolgere la vita di Conti.

L’ottava stagione della fortunata serie televisiva Il paradiso delle signore andrà in onda il prossimo settembre e si prospetta essere una stagione piena di avvenimenti e colpi di scena. Come sempre, la fiction andrà in onda nel primo pomeriggio su Rai1, se non ci saranno cambiamenti del palinsesto.

Quello che tiene i fan della soap opera con il fiato sospeso è il destino di Vittorio Conti. L’uomo è sempre stato presente sin dagli albori della serie tv e pare che tornerà ad essere protagonista delle prima puntate della nuova stagione. Vittorio, interpretato da Alessandro Tersigni, si avvicinerà sempre di più a Matilde.

La giovane vuole sapere a tutti i costi la verità dietro all’incendio che ha distrutto l’azienda della sua famiglia e Vittorio non si tirerà indietro nell’aiutarla e supportarla in queste sue ricerche. Facendo così, il rapporto tra i due diventerà più solido, dato che trascorreranno diverso tempo assieme.

Ma la vita di Conti potrebbe essere stravolta dal ritorno di una figura cardine della fiction. Stiamo parlando di Marta Guarnieri, che aveva lasciato la serie tv alla quinta stagione. Marta aveva abbandonato il Paradiso e la città di Milano per trasferirsi negli Stati Uniti d’America. Questo l’aveva portata anche a dire addio a Vittorio, con il quale era molto legata.

Marta potrebbe ritornare e Vittorio cosa farà?

Se la Guarnieri dovesse rientrare a Milano, la vita di Conti verrebbe stravolta in maniera drastica, dal momento che l’uomo non l’ha mai dimenticata. Forse, i due potrebbero addirittura tornare insieme. Per il momento sono solo voci che, però, potrebbero risultare vere perché molto plausibili.

Tuttavia, questi rumors sembrano essere quasi certi e, in questo modo, il ritorno di Marta causerebbe degli squilibri notevoli tra i personaggi della fiction. D’altronde, la Guarnieri è uscita di scena tre anni fa e sono cambiate molte cose da allora. Ma c’è chi sarebbe più coinvolto di altri del suo rientro in scena.

Vittorio e Marta, un possibile ritorno di fiamma

Dopo ben tre anni di assenza, la figlia di Umberto potrebbe fare il suo grande ritorno nel cast della fortunata fiction. In questo modo, avremo del sale in più nelle storie dei nostri personaggi. Uno di questi, però, sarà più sconvolto di altri. Stiamo parlando di Vittorio che, forse, potrebbe pensare di ritornare assieme a Marta.

Anzi: forse è proprio la Guarnieri stessa che, dopo diversi anni, rientra a Milano per conquistare Conti una seconda volta. Tutti questi dubbi e castelli mentali, però, non sono stati ancora né confermati né smentiti. Bisogna attendere ancora un po’ per scoprire il destino dei personaggi de Il paradiso delle signore.