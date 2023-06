Serie TV Il finale di Succession spiegato tramite il baseball | La teoria che spiazza Di Federico Del Ferraro - 9

Succession è giunto al termine con un finale davvero sorprendente, ma c’è chi aveva previsto tutto grazie al baseball.

La serie HBO creata da Jesse Armstrong ha chiuso il sipario sulla quarta stagione e sull’intero prodotto con una svolta finale inaspettata. Su TikTok però erano già diversi giorni che circolava una teoria che si è rivelata poi corretta e che si basa sui nomi dei personaggi protagonisti, in particolare su un cognome non scontato. Ovviamente, ci saranno spoiler sul finale di Succession, quindi proseguite solo se avete già visto l’ultimo episodio.

Per coloro che hanno completato la visione di Succession, abbiamo visto come Tom Wambsgans sia riuscito a raggirare il trio di fratelli Roy e sia stato nominato nuovo CEO della Waystar Royco. Questa giocata da parte di Tom è stata tanto ingegnosa quanto inaspettata, ma non per tutti. Il canale Nameberry su TikTok è tornato indietro di un secolo nella storia del baseball per prevedere il finale di Succession.

Tom Wambsgans deve il suo cognome ad un giocatore di baseball

“Wambsgans” è un cognome piuttosto insolito. L’etimologia di questa parola ci riporta alle sue origini tedesche: è composta infatti dalle parole “wambs”, che significa “pancione”, e “gans”, che significa “oca”; “Wambsgabs” significherebbe quindi “oca incinta”, un riferimento forse alla gravidanza di Shiv, moglie di Tom. Ma la parte più interessante è l’omonimia con Bill Wambsganss, giocatore di baseball di seconda base che nel 1920 completò un’impresa davvero unica.

A Gara 5 delle World Series 1920, Bill Wambsganss ha conseguito un triplo gioco senza assist, ovvero ha eliminato tre giocatori avversari in una sola azione continua. Il triplo gioco senza assist è stato realizzato solo quindici volte nella storia del baseball, e quella di Wambsganss rimane l’unica volta in cui è stato realizzato nel finale di stagione. Collegando questa impresa a quella di Tom, appare evidente come Armstrong si sia ispirato al giocatore di baseball per scrivere il finale di Succession.

Come Tom è riuscito a prevalere sui tre fratelli Roy

Tom Wambsgans, interpretato da Matthew Macfadyen, ha giocato perfettamente le carte che aveva a disposizione fin dall’inizio della serie. La sua scalata al potere l’ha portato al fianco di Shiv, ma gli serviva un ultimo balzo in avanti per salire sul trono della Waystar Royco. Tom è passato attraverso Lukas Mattson, proprietario della GoJo e potenziale acquirente della Waystar Royco, che era stato precedentemente in contatto con Shiv per renderla la nuova CEO dopo l’acquisizione; qui Mattson cambia idea ed offre la posizione a Tom stesso.

Nonostante la rabbia iniziale di Shiv, la donna capisce che sarebbe molto più in alto nella scala del potere come moglie di Tom piuttosto che come sorella di Kendall e Roman, e decide quindi di tradire i suoi fratelli e consentire a Tom di salire al primo posto. In questo modo Tom ha eliminato dalla competizione tre concorrenti in una sola mossa, un’impresa degna di un Wambsgans.