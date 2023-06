Serie TV La Promessa: omicidio a casa Lujan, svelati intrighi e traumi remoti | Anticipazioni Di Diandra Migliorucci - 12

La nuova fiction spagnola di Canale5 è ricca di misteri e colpi di scena. Le prossime puntate promettono rivelazioni scioccanti.

Nella puntata de La promessa, andata in onda lo scorso 31 maggio, ne sono successe di tutti i colori. Dopo l’omicidio di Tomas, il sergente Funes ha deciso di sottoporre a duri interrogatori tutti i membri della famiglia. Tuttavia, le indagini si sono focalizzate maggiormente su Catalina, la figlia maggiore di Don Alonso, e su Jimena, la vedova di Tomas.

Cruz e Romulo si sono arrabbiati molto con la governate Pia, dal momento che la donna non ha avvisato il padre della marchesa, ovvero il barone. Tuttavia, la governante aveva un buon motivo per non aver fatto quello che avrebbe dovuto.

Dopo la morte di Lujan, Simona aveva deciso di abbandonare il suo lavoro ma Jana è riuscita a dissuaderla dell’abbandonare la casata. La cuoca, allora, ha poi mostrato una foto a Jana: lo scatto ritrae Dolores, sua madre. In questo modo, la giovane ha scoperto di trovarsi nel posto giusto.

Tomas è stato assassinato e il sergente ha anche scoperto l’arma del delitto: si tratta di un oggetto appuntito e piccolo, lungo circa 10 cm. Funes ha iniziato ad insospettirsi riguardo all’arma e ha pensato che poteva trattarsi del tagliacarte che Cruz ha affermato di non trovare da nessuna parte.

La sospettata numero uno

Il sergente Funes ha sì interrogato tutti i membri della famiglia, ma ha fatto molta più pressione su Catalina. Dal momento che lei è la primogenita di Don Alonso, e che è stata esclusa dalla gestione dell’azienda agricola perché è una donna, avrebbe avuto un motivo valido per volere la morte di suo fratello o per ucciderlo lei stessa.

Oltre a Catalina, abbiamo anche Jimena tra i maggiori sospettati della morte di Tomas. Funes le ha chiesto spiegazioni circa la scomparsa dell’anello di fidanzamento del ragazzo. Infatti, quando il giovane è stato assassinato non indossava l’anello e questo ha fatto sorgere diversi dubbi nel sergente. Jimena non ha risposta e l’anello ce l’ha Jana che, però, ha taciuto la cosa.

Il segreto doloroso della governante

Pia si è ritrovata ad avere la Cruz e Romulo contro, perché i due l’hanno accusata di negligenza per non essere andata ad avvisare il barone, vale a dire il padre della marchesa. Ma, come già accennato, la governante aveva un buon motivo per non agire come avrebbe dovuto.

Pia non è riuscita a tornare nella dimora di Don Juan perché, alcuni anni prima, l’uomo ha abusato di lei, mettendola anche incita. La governante non può di certo rivelare la sua gravidanza a nessuno e, sebbene sia stato un doloroso ed incancellabile trauma, Pia dovrà tenersi questo torbido segreto per sé.