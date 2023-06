Serie TV Good Omens 2, Neil Gaiman rivelazione: reazioni degli attori protagonisti Di Diandra Migliorucci - 8

Lo scrittore svela come i due attori protagonisti della serie hanno commentato la loro esperienza e questo fa ben sperare.

Neil Gaiman ha reso noto come Micheal Sheen, David Tennant e Jon Hamm, rispettivamente nei panni dell’angelo Aziraphale, del demone Crowley e dell’Arcangelo Gabriele, hanno reagito alla seconda stagione di Good Omens.

Good Omens è una serie televisiva targata Prime Video e diretta da Douglas Mackinnon, che si basa sul romanzo Buona Apocalisse a tutti! scritto da Neil Gaiman e Terry Pratchett nel 1990. Dopo diverso tempo, la storia narrata è stata riportata nel piccolo schermo e nel 2019 è uscita la prima stagione.

La seconda stagione, che sarà disponibile da venerdì 28 luglio 2023, esplorerà filoni narrativi e diverse idee che non sono presenti nella storia originale, sulla scia degli eventi del libro. Man mano che la seconda stagione si avvicina, i fan della serie hanno fatto a Gaiman molte domande e tra questa è spiccata quella di descrivere la reazione degli attori protagonisti in merito ai nuovi episodi.

Attraverso il suo profilo Tumblr, Gaiman ha rivelato le reazioni di Tennant e Hamm: il primo aveva programmato di guardare soltanto il primo episodio e invece ha guardato l’intera stagione, mentre il secondo aveva intenzione di guardarla tutta fin da subito e l’ha adorata. Infine, Neil ha rivelato che Sheen sta girando la sua prima serie tv e non ha tempo per guardare Good Omens. Anche se lo vorrebbe.

Good Omens 2: trama

La prima stagione ha attirato subito l’attenzione del pubblico ed è stata immediatamente apprezzata perché si basava interamente sul romanzo del 1990. Per quanto riguarda la seconda stagione, invece, il pubblico è un po’ perplesso perché la trama racconterà eventi mai visti o letti prima d’ora.

Good Omens 2 penderà spunto da alcune idee di Gaiman e Pratchett per un sequel mai pubblicato, ovvero 668- Il vicino della Bestia: la storia dalla quale proviene Gabriele, prima che l’angelo venisse inserito nella prima stagione. Anche se la seconda stagione tratterà elementi nuovi, le reazioni degli attori hanno rassicurato i fan.

Good Omens 2: cast

Il cast della seconda stagione vedrà arrivare delle new entry, tra cui Shelley Conn, Dame Sian Phillips, Peter Davison e Ty Tennant. Avremo anche il ritorno di alcuni attori e attrici, ma in diversi e nuovi personaggi, come Nina Sosanya, Maggie Service, Quelin Sepulveda e Miranda Richardson.

Tuttavia, i volti cardine della serie, ovvero Adria Arjona, Benedict Cumberbatch e Frances McDormand, non saranno presenti nella seconda stagione. Con così tanti volti noti e nuovi, Good Omens 2 riempie il suo pubblico di curiosità, aspettative e piccoli timori. Scopriremo di più una volta usciti i nuovi episodi.