Serie TV Good Omens 2: abbiamo la data di uscita, lo annuncia un video parodia dell’Hillywood Show Di Federico Del Ferraro - 9

Una nuova inaspettata missione farà riunire l’improbabile duo composto dall’angelo Aziraphale e dal diavolo Crowley.

Good Omens è una serie che nonostante l’ampio successo si è sicuramente presa il suo tempo. La prima stagione è del 2019 e si ispira al romanzo di due autori onorevoli, Terry Pratchett e Neil Gaiman, Buona Apocalisse a tutti! (il titolo originale è Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch). La storia vede un angelo e un diavolo che, dopo aver passato tempo insieme fin dalla Creazione, decidono di allearsi per scongiurare l’imminente Apocalisse.

Good Omens aveva convinto per diversi motivi. Il materiale originale era solido ed offriva personaggi carismatici, una vicenda interessante e dall’alta posta in gioco; questi elementi sono stati tradotti bene sullo schermo anzitutto dalla coppia di attori protagonisti, Michael Sheen e David Tennant, dal resto del cast e dalla sceneggiatura. Ora, a distanza di quattro anni dalla prima stagione e due anni dal rinnovo ufficiale, sappiamo che Good Omens sta per tornare, e quando lo rivedremo.

L’annuncio della seconda stagione

Per l’annuncio della seconda stagione Good Omens si è alleato con l’Hillywood Show delle sorelle Hilly ed Hannah Hindi, un formato televisivo in cui vengono ricreati film e serie TV in chiave parodistica. Le sorelle Hindi e molti altri interpretano i personaggi dei vari prodotti e danno vita contemporaneamente ad un omaggio, una parodia ed intrattenimento.

L’Hillywood Show è stato il palcoscenico per l’annuncio della data ufficiale di rilascio di Good Omens 2. Il video prende prima la forma di un videoclip musicale per la canzone All Good Omens Lead To Hell della cantante Billie Eyelash, anche questa una parodia di Billie Eilish e della sua All The Good Girls Go To Hell. L’annuncio vero e proprio è invece a seguito della canzone e coinvolge Neil Gaiman stesso, che chiama i due essere ultraterreni e annuncia loro che la seconda stagione è ormai alle porte.

Quando e cosa vedremo in Good Omens 2?

In Good Omens, Aziraphale e Crowley salvano il mondo dall’Apocalisse dopo essersi affezionati alla Terra durante i millenni trascorsi sul Pianeta Blu. La sinossi per la seconda stagione ci dice che i due, dopo essere tornati a Londra per godersi la permanenza sulla Terra, vengono raggiunti da “un messaggero inaspettato che presenta loro un mistero sorprendente”. Non ci sono ancora altri dettagli sulla trama di Good Omens 2, ma conosciamo invece la cast list.

Oltre a Michael Sheen e David Tennant la seconda stagione segnerà il ritorno di Jon Hamm, Derek Jacobi, Niamh Walsh, Steve Pemberton, Mark Gatiss, Doon Mackichan, Gloria Obianyo e Reece Shearsmith. Le nuove aggiunte sono molte, fra cui Miranda Richardson, Quelin Sepulveda, Maggie Service, Nina Sosanya, Liz Carr, Sian Phillips, Tim Downie, Peter Firman, Alex Norton, Andi Osho, Shelley Conn e il figlio e suocero di Tennant, Ty Tennant e Peter Davison.

Good Omens 2 arriverà su Prime Video il 28 luglio.