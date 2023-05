Serie TV Il paradiso delle signore 8: data di uscita, cast, trama e tutto quello che sappiamo di nuovo Di Federico Del Ferraro - 15

Il paradiso delle signore tornerà dopo la pausa estiva con nuovi episodi e nuove storie, ma cosa sappiamo di preciso?

La soap opera targata Aurora TV è stata rinnovata per un’ottava stagione ancor prima del termine della sua settima stagione che si è conclusa pochi giorni fa, il 5 maggio. È ormai diventata uno dei prodotti simbolo dei pomeriggi di Rai 1, con una messa in onda partita nel 2015 sotto forma di serie televisiva da venti episodi e poi convertita a soap dalla terza stagione, che spostava la finestra di trasmissione alle ore pomeridiane ed il numero di episodi stagionali a centottanta o centosessanta.

Il rinnovo è arrivato insieme a quello dell’altra serie Aurora-Rai del momento, Cuori, che ha ricevuto il via libera per la sua terza stagione. Ma quali sono le novità che ci aspettiamo per Il paradiso delle signore 8? Fra attori che arrivano e che se ne vanno, anticipazione sull’ottava stagione e storie rimaste in sospeso nella settima, si possono racimolare molte informazioni che ci danno un quadro piuttosto completo della situazione.

Il cast dell’ottava stagione de Il paradiso delle signore

La soap è abituata al viavai di volti nuovi e conosciuti e l’ottava stagione non sarà da meno. Vanessa Gravina, interprete diAdelaide, ha rischiato di mancare dai prossimi episodi per l’impegno della tournée teatrale che la coinvolge, ma ha dichiarato che la contessa Sant’Erasmo sarà invece presente nonostante tutto. Simile il caso di Alessandro Tersigni, uno dei volti principali de Il paradiso delle signore col suo Vittorio Conti. Tersigni è entrato nel cast di Cuori ed i due impegni si sono rivelati difficili da portare avanti insieme al cento per cento; dunque Vittorio ci sarà, ma lo vedremo molto meno rispetto a quanto eravamo abituati.

Emanuel Caserio, interprete del barista Salvatore Amato, ha anch’esso due impegni che potrebbero entrare in conflitto e compromettere la sua presenza ne Il paradiso delle signore. Caserio sarà tra i protagonisti della serie L’inganno, diretta da Pappi Corsicato per Netflix, e le riprese coincidono con quelle per la soap opera. Non sappiamo dunque se vedremo Salvo nell’ottava stagione oppure se il barman si prenderà una pausa momentanea.

Cosa vedremo nell’ottava stagione de Il paradiso delle signore

La settima stagione ha lasciato in corso una rivalità fra il negozio che da il nome alla serie, Il paradiso delle signore, e quello aperto di fronte da Tancredi ed Umberto. Questo aveva scatenato una serie di reazioni fra licenziamenti, alleanze ed unioni amorose che preparano il campo per il dramma dell’ottava stagione.

Le storie che promettono più scintille sono quelle della gravidanza di Gemma e del suo matrimonio con Roberto, la relazione fra Adelaide e Marcello – con conseguenti gelosie da parte di Ludovica ed Umberto – e la già nominata rivalità commerciale fra i due negozio di vestiti.

Il paradiso delle signore 8, se rispetta le tempistiche delle stagioni precedenti, tornerà in onda a fine estate, presumibilmente ad inizio del mese di settembre.