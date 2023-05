Il paradiso delle signore, ecco com’è Elvira fuori dal set: irriconoscibile | FOTO

La ben nota fiction Rai è famosa anche per i look di un tempo degli attori e delle attrici. Ma nella realtà sono completamente diversi.

Il paradiso delle signore è la fortunata serie televisiva diretta da Monica Vullo e in onda su Rai1 ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì. Gli italiani sono sempre più affascinati dall’atmosfera “vecchio stampo” della fiction, ambientata negli anni ’50 e ’60 nella Milano dell’epoca. Inoltre, i telespettatori sono attirati anche dai look dei protagonisti, adeguati al periodo storico.

I fan della serie adorano immergersi nei ricordi di quei bei tempi, se li hanno vissuti, oppure, i più giovani, amano scoprire com’era la vita di un tempo. Il paradiso delle signore incanta i suoi telespettatori non solo con ambientazioni e stili passati, ma anche con le numerose storie d’amore che i protagonisti affrontano e vivono in ogni episodio.

La settima stagione della fiction sta per arrivare alla sua conclusione, che avverrà il prossimo 5 maggio. La trama della serie, e di conseguenza l’attenzione del pubblico, si sta focalizzando sulla Contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) e sulla relazione con Marcello interrotta per l’improvvisa partenza di lei.

Da poco tempo è approdata una nuova Venere nell’atelier di Milano, ovvero Elvira, interpretata dall’attrice Clara Danese. Il personaggio di Elvira è stato subito accolto con piacere dal pubblico italiano, che si chiede come verrà coinvolta nella trama della serie.

I look delle Veneri

Il paradiso delle signore è una serie tv ambientata nella Milano modaiola degli anni ’50 e ’60 e questo implica un certo tipo di abbigliamento che devono indossare i protagonisti. Per quanto riguarda le donne, soprannominate Veneri, possiamo vedere un determinato modo di vestirsi, truccarsi e pettinarsi.

Infatti, le donne del paradiso delle signore indossano un tubino verde, portano i capelli raccolti e vaporosi, e sono truccate con un eyeliner ben delineato e le gote rosse. Questo per rispecchiare al meglio i look delle donne degli anni ’50 e ’60. Ma come sono nella realtà le attrici della serie?

Il vero look di Clara Danese alias Elvira

Tra le protagonista della settima stagione del paradiso delle signore abbiamo Elvira, la nuova Venere che subito ha destato curiosità ed aspettative nel pubblico italiano. Anche lei abbigliata con i medesimi vestiti dell’epoca, i telespettatori si sono immediatamente chiesti come fosse l’attrice nella realtà.

Spulciando tra le foto che si possono trovare nel mondo del web e dei social, sono saltati fuori alcuni scatti dell’attrice, ovvero di Clara Danese. Le foto mostrano una giovane ragazza vestita in maniera casual, con i capelli sciolti ed un trucco molto più leggero rispetto a quello portato nel paradiso delle signore.