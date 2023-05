Serie TV The Last Of Us 2, è stato bloccato il casting a causa dello sciopero degli sceneggiatori | Guai in vista Di Elisa Sirtori - 12

A essere colpita dallo sciopero degli sceneggiatori troviamo anche The Last Of Us 2, il casting è sospeso e non ci sono i copioni.

La serie HBO The Last Of Us è l’adattamento molto fedele del videogioco omonimo e la prima stagione segue gli avvenimenti del primo capitolo. Nella serie tv troviamo come protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey i due sopravvissuti al letale virus fungino che cercano di trovare una cura attraversando il Nord America.

La serie, uscita nel 2023, ha subito riscontrato un grande successo sia tra pubblico che critica e il rinnovo per la seconda stagione è arrivato quasi subito, però adesso la situazione si complica, le riprese sarebbero dovute ripartire nel giro di pochi mesi, ma la pre-produzione ha avuto un brusco stop per via dello sciopero in corso degli sceneggiatori che chiedono un giusto compenso.

Da fonti certe, sembra che i casting siano bloccati perché prima dello sciopero la produzione facesse i provini usando proprio i dialoghi della seconda stagione di The Last Of Us, ma adesso i copioni sono fermi e non ci sono testi.

Inoltre, gli showrunner Craig Mazin e Neil Druckmann non lavoreranno alla seconda stagione e Mazin si è unito alle proteste. Questo porterà certamente degli slittamenti importanti sulla tabella di marcia per la produzione della seconda stagione.

Il successo ottenuto da Mazin e Druckmann con The Last of Us

Nonostante inizialmente ci fosse molta perplessità sul progetto, visto che The Last of Us ha una storia già conosciuta, Mazin e Druckmann sono comunque riusciti nell’impresa di creare un adattamento sia fedele al videogioco, ma al contempo molto appagante per i fan di lunga data, mentre per i nuovi arrivati è stata una sorpresa gradita.

Parallelamente alla ricostruzione della storia di Joel ed Ellie sotto una nuova veste, gli showrunner sono riusciti a inserire alcuni riferimenti al futuro oltre che espandendo parti di trama che nel videogioco non erano stati esplorati. Come abbiamo visto per la madre di Ellie, la cui storia nasce da una trama precedentemente scartata.

Non sono mancate le sorprese inaspettate

Quello che il pubblico che già conosceva la storia ha particolarmente apprezzato sono stati i colpi di scena toccanti, come la storia di Bill (Nick Offerman) e Frank (Murray Bartlett), due sopravvissuti che nel gioco sono separati dalla tragedia, invece nella serie hanno un episodio completamente dedicato e profondamente emotivo in cui viene raccontata la loro bellissima, quanto struggente, storia d’amore sbocciata tra le rovine del mondo.

Il pubblico ha talmente apprezzato The Last of Us che il rinnovo per la seconda stagione è stato un giubilo, però adesso con lo sciopero degli sceneggiatori e l’abbandono da parte di entrambi gli showrunner la seconda stagione dovrà passare attraverso un periodo oscuro prima di rivedere la luce e iniziare le riprese, con conseguenza di notevoli ritardi. Nonostante il dispiacere per questa situazione, la pausa è dovuta a una buona causa, quindi non ci resta che attendere con pazienza.