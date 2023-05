Serie TV Mare Fuori 4: ecco le prime anticipazioni della serie | Attori sconvolti dall’assurda trama Di Noemi Didonna - 8

Mare Fuori 4 ha una trama perfino più intricata delle stagioni precedenti. Gli attori sono rimasti scioccati dagli eventi futuri!

Mare Fuori è la serie più chiacchierata e discussa in Italia. In onda sulla Rai, anticipata da Rai Play ma poi distribuita anche da Netflix, la serie ha avuto un successo incredibile proprio quest’anno grazie al racconto di vicende coinvolgenti ed insieme a quello di tematiche davvero attuali.

Ambientata nel carcere minorile di Napoli, Mare Fuori tratta la storia di alcuni ragazzi coinvolti in affari loschi che cercano di destreggiarsi tra doveri familiari e il desiderio di un riscatto sociale. La serie vede anche Carolina Crescentini tra il cast principale in qualità di direttrice del carcere immaginario IPM liberamente ispirato a quello reale di Nisida.

In onda dal 2020, Mare Fuori ha ottenuto ottimi riscontri con il passare delle stagioni, le quali sono diventate sempre più avvincenti ed interessanti. L’ultimo capitolo concluso da poche settimane ha in serbo diversi cliffhanger pronti per essere sviluppati nella prossima parte di Mare Fuori le cui registrazioni sono state già ordinate.

Le riprese dovrebbero partire dal 29 maggio ma già diversi attori della serie hanno ricevuto la sceneggiatura dei primi episodi. La loro reazione è stata prontamente registrata sui social: Mare Fuori 4 racconterà storie assurde!

Mare Fuori: come ci siamo lasciati?

La terza stagione di Mare Fuori ha visto parecchi cambiamenti e ha affrontato numerosi addii: Viola, infatti, ha deciso di togliersi la vita mentre Gaetano O’ Pirucchio ha cambiato vito dopo essere stato tirato in mezzo alla faida tra i Di Salvo e Ricci. In più, nelle ultime battute della terza stagione Edoardo si è svegliato dal coma mentre Rosa Ricci ha puntato una pistola verso il suo stesso padre.

E ancora, Paola Vinci non è più la direttrice del carcere ma lo scettro è passato a Sofia Durante e tutti sono curiosi di scoprire come si comporterà la donna con questa nuova sfida. Anche per Filippo e Nadtiza le cose sono cambiate: insieme hanno lasciato Napoli per trasferirsi a Milano.

Mare Fuori 4: ecco cosa ci aspetta nella nuova stagione

Alla luce di tutti questi spunti narrativi non è impensabile credere che Mare Fuori parte 4 possa essere ancora più appassionante delle prime tre stagioni. I ragazzi rimasti nel carcere affronteranno molte difficoltà, soprattutto Kubra che ha appena perso sua madre. Intanto, tutti gli occhi sono puntati sugli attori della serie: alcuni di questi hanno pubblicato post e storie sui loro social che possono far trapelare qualche anticipazione.

Maria Esposito (Rosa Ricci) e Ludovica Coscine (Teresa Polidori), hanno ricevuto il copione e la loro reazione, immortalata sui social, è da brivido. In un mix di emozione ed ansia forse i loro volti tradiscono qualcosa di importante: Teresa e Rosa Ricci potrebbero essere le assolute protagoniste della serie attorno alle quali le vite degli altri personaggi ruoterebbero inevitabilmente. Tutto è ancora in forse, ma a fine maggio quando inizieranno le nuove registrazioni i fan riceveranno sicuramente altri succosi spoiler.