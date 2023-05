Serie TV Twisted Metal con Anthony Mackie: data di uscita, cast, trama e tutto quello che sappiamo Di Marina Londei - 11

È uscito il primo trailer ufficiale di Twisted Metal, nuova serie tv di Peacock con protagonista Anthony Mackie.

Anthony Mackie ha accantonato per un attimo i panni di Falcon per buttarsi in una avventura: parliamo di Twisted Metal che già dal trailer ha già conquistato numerosi spettatori.

La serie è una commedia d’azione di ambientazione post-apocalittica, adattamento dell’omonimo videogioco di Sony. Il primo titolo risale al 1995 e la trama del gioco è incentrata su una competizione tra piloti alla guida di veicoli modificati. L’obiettivo? Sopravvivere ed esprimere il proprio desiderio più recondito all’organizzatore della gara, il misterioso Calypso.

Secondo quanto rivelato da Sony, la storia è incentrata su John Doe (Anthony Mackie), un ex lattaio che soffre di amnesia. Doe ha una missione: trasportare un misterioso pacco dall’altra parte della nazione e rimanere vivo. Insieme a Quiet, un ladro esperto di macchine da corsa, Doe dovrà affrontare i predoni per poter sopravvivere.

Nel trailer uscito a fine aprile, della durata scarsa di un minuto, vediamo John Doe accendere la sua auto e buttarsi sulle strade per cominciare la sua “guerra”. La macchina è dotata di tutti gli accessori utili per abbattere i predoni che vogliono arrestare la sua corsa. In una scena bonus possiamo anche avere un assaggio di Sweeth Tooth, uno degli antagonisti più temibili.

Cast di Twisted Metal

Oltre ad Anthony Mackie nei panni del protagonista, in Twisted Metal vedremo anche Stephanie Beatriz (Encanto, In the Heights) nei panni di Quiet; Thomas Haden Church (Spider-Man 3, Spider-Man: no way home) nei panni dell’agente Stone; Samoa Joe nei panni di Sweet Tooth; infine, Richard Cabral (American crime) nei panni di Loud.

Sweet Tooth, in particolare, sarà uno dei personaggi più ricorrenti e probabilmente uno dei principali antagonisti di questa prima stagione della serie: Needle Kane – questo il suo vero nome – è un pagliaccio assassino alla guida di un camioncino dei gelati, pronto a distruggere chiunque si pari di fronte al suo cammino.

Data di uscita e durata degli episodi

Twisted Metal è ormai in cantiere dal 2019, anche se il via libera di Peacock è arrivato soltanto nel 2022. Anthony Mackie è stato il primo membro del cast ad essere scelto e annunciato, anche prima dell’ok dell’azienda; a seguire, sono stati annunciati anche Stephanie Beatriz e Thomas Haden Church.

Al momento non si hanno dettagli sui titoli degli episodi né sulla cadenza con la quale Peacock ha intenzione di mandarli in onda. Sappiamo che ci saranno 10 puntate, ognuna della durata di circa mezz’ora, e che la prima puntata è prevista per il 27 luglio prossimo. Allacciate le cinture e tirate fuori le armi: quest’estate bisognerà lottare per sopravvivere.