Serie TV Guardiani della Galassia 3 risolve anche Secret Wars | I Guardiani ci saranno Di Federico Del Ferraro - 20

Nonostante l’ultimo film di Gunn fosse un addio ai Guardiani, una scena post credits ci spiega perché potremmo rivederli.

Guardiani della Galassia Vol. 3 ha detto addio al team di supereroi cosmici così come lo conosciamo, completando la visione che James Gunn aveva per la trilogia. Da sempre fra gli eroi più amati del Marvel Cinematic Universe, i Guardiani devono gran parte del loro successo proprio a Gunn, che ha saputo gestire i personaggi, gli antagonisti e le loro storie. Ma l’influenza dei Guardiani si è spinta ben oltre la loro trilogia.

Durante la Saga dell’Infinito i Guardiani della Galassia hanno avuto un ruolo di rilievo anche grazie alla loro conoscenza pregressa di Thanos. Sebbene i protagonisti di questo racconto epico siano gli Avengers – che difatti danno anche il nome ad Infinity War ed Endgame – molti altri supereroi sono stati essenziali per la guerra al Titano Folle e le loro abilità e i loro sacrifici hanno salvato il pianeta; fra questi Gamora, che viene uccisa da Thanos. Ben cosciente di tutto ciò, l’MCU ha trovato un modo per mantenere i Guardiani dentro la storia senza rovinare l’emozionante addio vissuto in Guardiani della Galassia Vol. 3.

Rivedremo i Guardiani della Galassia in Kang Dynasty e Secret Wars?

Le Fasi Cinque e Sei del Marvel Cinematic Universe formeranno la Saga del Multiverso, il racconto della guerra contro Kang il Conquistatore. Così come avvenne per Thanos, questo scontro richiederà l’intervento di quanti più supereroi possibili per arginare la minaccia e far tornare la pace ancora una volta, e i Guardiani sono fra i supereroi più uniti e validi che il team dei buoni ha da offrire.

Ebbene, Guardiani della Galassia Vol. 3 offre due scene dopo i titoli di coda, la prima delle quali ci spiega perché potremmo rivedere i Guardiani in Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars e perché questo ritorno non rovinerebbe il finale della trilogia firmata James Gunn.

Cosa vediamo nella scena post credits di Guardiani della Galassia Vol. 3?

Nel finale di Guardiani della Galassia Vol. 3 (spoiler) il team riesce a sconfiggere l’Alto Evoluzionario ed a salvare i bambini e gli animali che questo teneva sulla sua nave, il tutto senza subire perdite. Inoltre, lo stesso Adam Warlock viene prima salvato da Groot e salva infine Star-Lord dalla morte nello spazio. Quill, Gamora, Drax, Mantis e Nebula decidono di lasciare i Guardiani e Quill passa il ruolo di capitano a Rocket, che forma una nuova squadra di Guardiani.

Questa nuova squadra è ciò che vediamo nella prima scena dopo i titoli di coda: Rocket, ora alla guida dei nuovi Guardiani della Galassia, ha formato un team con Groot, Kraglin, Cosmo, Adam Warlock, Phyla e Blurp. Questi Guardiani della Galassia 2.0 potranno tranquillamente tornare nel futuro dell’MCU senza che venga sminuito il valore della trilogia o del suo finale.