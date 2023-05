Cinema Guardiani della Galassia 3, ecco spiegate le scene post-credit | Quale sarà il futuro del MCU? Di Elisa Sirtori - 14

Nel terzo capitolo dei Guardiani della Galassia troviamo due scene post crediti che mettono le basi per il futuro del MCU.

(*Attenzione! Questo articolo contiene spoiler per Guardiani della Galassia Vol. 3.*)

Se siete già stati a vedere Guardiani della Galassia 3 mi auguri che non vi siate alzati ai titoli di cosa e nemmeno ai secondi titoli, perché alla fine erano presenti due scene post crediti importanti per quello che sarà il futuro cosmico del MCU per le fasi 5 e 6 ma non solo. I Guardiani della Galassia fin dalla prima uscita nel 2019, poi proseguendo sono rimasti un punto fermo nell’esplorazione cosmica della Marvel e questo è stato ulteriormente dimostrato in queste scene post credit.

Queste scene hanno aperto le porte alle nuove avventure che verranno per i protagonisti formando una nuova squadra di Guardiani e svelandoci che Star-Lord è già stato confermato per apparire in un prossimo futuro.

La prima scena dei titoli di coda: i nuovi Guardiani della Galassia

La prima scena post-crediti inizia con Rocket Racco seduto su delle rocce su un paese polveroso insieme ad un gruppo di altri personaggi visti nel film a parlare di musica, vediamo che tutti indossano una nuova versione della tuta dei Guardiani. Capiamo ben presto che si trovano lì non solo per un’amabile conversazione, ma per lavoro, la missione sembra essere proteggere quelli che sembrano kryloriani da un branco di bestie inferocite. Sebbene Kraglin affermi di poterli sconfiggere da solo, Rocket risveglia Groot e insieme si lanciano all’attacco.

Chi fa parte della nuova formazione dei Guardiani della Galassia?

Adesso lo sappiamo, i nuovi membri dei Guardiani della Galassia sono, Rocket Raccoon, Groot, Adam Warlock, Kraglin, Phyla e Cosmo il cane spaziale, tra loro vediamo anche Blurp la creatura adottata da Adam dopo aver ucciso il proprietario, essendo un animale di compagni non sarà parte della squadra, ma più una mascot.

Alla fine del film vediamo che alcuni membri della squadra decidono di prendere la propria strada e Star-Lord nomina Rocket nuovo leader, si presume quindi che sia stato lui a creare il nuovo team, al suo fianco sempre Groot, per quanto tutti gli altri siano ovvie scelte, quella che ancora rimane oscura è Phyla.

Chi è Phyla?

Nonostante Rocket si riferisca alla giovane ragazza dotata di poteri solo come Phyla, è verosimile che si tratti di Phyla-Vell, una supereroina dei fumetti Marvel, la figlia di Mar-Vell, il primo Capitan Marvel. Nei fumetti Phyla-Vell prende il titolo di Capitan Marvel, successivamente diventa nota come Quasar e infine assume il nome di Martyr. Ha anche una relazione con Moondragon, la figlia di Drax il Distruttore. I suoi poteri sono scagliare esplosioni di energia oltre a diverse abilità nel combattimento, tra cui il volo, la super forza, la velocità, agilità e resistenza.

In Guardiani della Galassia Vol. 3, Phyla è interpretata da Kai Zen ed è originariamente presente sulla nave dell’Alto Evoluzionario come membro di un’ultima specie da lui creata nel tentativo di realizzare la perfetta forma di utopia. Inizialmente è sotto l’ala di Drax, dopo essere stata salvata insieme agli altri dall’Alto Evoluzionario. In seguito si unisce ai Guardiani, viene descritta come capace di esercitare esplosioni di energia, ma non sappiamo come abbia ottenuto questi poteri.

Come mai Groot è diventato enorme?

Dopo essersi immolato al termine di Guardiani della Galassia Vol. 1, Groot è tornato sotto forma di alberello per poi crescere fino a diventare Baby Groot in Guardiani della Galassia Vol. 2 ed infine la versione più adulta vista nell’ultimo film. Però, come possiamo notare nella scena post-credit del terzo film Groot è davvero moto più grande del solito, il motivo è che non si tratta dello stesso Groot che ha fatto il suo debutto nel primo film.

Per Gunn questa è la versione “padre” del nuovo Groot, e questo spiega perché il loro aspetto e il loro comportamento non sono esattamente gli stessi, visto che “Swoll Groot” ha una “personalità più estroversa”. Questo Groot è il risultato della sua crescita continua, ma non è detto che questa sia la sua forma finale, potrebbe diventare ancora più grande.

Quale sarà il futuro dei Guardiano della Galassia

Nonostante in questo momento non ci sia nessuna conferma su un possibile nuovo film a loro dedicato, questo non toglie che ci siano tutti i presupposti per poter fare Guardiani della Galassia 4, non sarebbe la prima volta, infatti anche la saga di Thor e quella di Capitan America avranno un quarto capitolo, in questo caso con un novo protagonista a vestire i panni dell’eroe.

Quindi nulla toglie che la nuova squadra possa arrivare con qualche nuova avventura, inoltre è molto probabile che che i Guardiani della Galassia tornino in Avengers: Kang Dynasty e/o Avengers: Secret Wars, visto che si prospettano grandi minacce per l’universo.

La seconda scena post-crediti: dove vedremo Star-Lord?

Nella seconda scena dopo, i titoli di cosa vediamo Star-Lord fare colazione con il nonno appena ritrovato dopo moltissimi anni, li sentiamo discutere riguardo al curare il prato di un vicino, nonostante il figlio di questo vicino sia un adulto. Durante la conversazione il nonno sta leggendo un giornale che riporta la notizia del rapimento di Kevin Bacon da parte degli alieni, il riferimento è chiaramente allo speciale di Natale. Una volta finito il siparietto appare sullo schermo la scritta: “Il leggendario Star-Lord tornerà”.

Perché adesso viene chiamato leggendario?

Il nome Legendary Star-Lord proviene dalla Marvel Comics, si tratta di una serie di fumetti uscita nel 2014 e 2015 in 12 volumi, la storia racconta delle avventure di Star-Lord da solo, questo fa presupporre che vedremo nuovamente Peter Quill in uno spin-off, per ora non è stato confermato nulla, se non che lo vedremo sicuramente di nuovo sullo schermo con un nuovo nome.

Sul dove apparirà ci sono ancora domane in sospeso, la più probabile è in Avengers: Kang Dynasty e/o Avengers: Secret War insieme ai nuovi Guardiani della Galassia, sicuramente Star-Lord verrà convocato per dare una mano agli Avengers nel confronto con Kang, considerato che sarà il cattivo che prenderà il posto di Thanos. Oltre a queste molto papabili apparizioni, potrebbe esserci una serie Disney+ tutta a lui dedicata magari ambientata nella fase 6. Per ora però sono solo ipotesi, sicuramente nei prossimi mesi avremo maggiori dettagli.