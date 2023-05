Cinema Run Rabbit Run: il nuovo trailer rivela trama e cast dell’horror australiano Di Federico Del Ferraro - 18

Run Rabbit Run arriverà questa estate e porterà gli spettatori in un incubo familiare fatto di misteri e possessioni.

Il cinema australiano, quando si cimenta nell’horror, è capace di conquistare il pubblico con le sue storie familiari e psicologiche. Nel 2014 ci era riuscito con Babadook, storia della vedova Amelia e dell’oscuro libro ritrovato in casa intitolato “Mister Babadook”; nel 2020 invece era stato il turno di Relic, che raccontava la misteriosa sparizione dell’anziana Edna.

Questa estate un altro horror psicologico australiano arriverà sulla piattaforma. Si tratta di Run Rabbit Run, film che parte ancora una volta da un contesto familiare e giocherà con i vari archetipi dell’orrore, dal concetto di morte alla possessione. Run Rabbit Run vanta dei nomi importanti nel team, sia davanti che dietro la macchina da presa; il trailer per il film è stato appena rilasciato sui canali ufficiali di Netflix e ci rivela la data di uscita ed alcuni dettagli della trama.

Di cosa parla Run Rabbit Run?

In Run Rabbit Run seguiamo la storia di Sarah, madre single della piccola Mia. Sarah è una ginecologa che da piccola aveva perso sua sorella, Alice, quando questa aveva sette anni. Alice era semplicemente scomparsa nel nulla, lasciando i familiari senza una chiusura emotiva, e di lei Sarah racconta nel trailer che amava gli animali ed era solita riportare a casa conigli selvatici che trovava in campagna.

Mia, compiuti i sette anni, comincia a presentare dei comportamenti anomali. Il trailer si apre con una sua domanda a Sarah: “Le persone possono tornare dal luogo dove vanno quando muoiono?”. Questo porta Sarah a raccontarle di Alice, ma le stranezze della bambina aumentano. Mia si comporta come Alice e presenta un’ossessione con i conigli, arrivando a terrorizzare Sarah sempre di più. Il trailer lascia intendere che alla base di tutto ci siano dei conflitti mai risolti fra Sarah, sua madre e la scomparsa di Alice.

Cast, crew e data di uscita di Run Rabbit Run

L’horror psicologico è stato scritto dall’autrice di romanzi australiana Hannah Kent, alla sua prima esperienza da sceneggiatrice. Alla regia troviamo Daina Reid, già regista di alcuni episodi di The Handmaid’s Tale, The Outsider e Space Force. Reid, che in The Handmaid’s Tale aveva lavorato al fianco di Elisabeth Moss, si sarebbe ritrovata con l’attrice per Run Rabbit Run prima che Moss uscisse dal progetto e venisse sostituita da Sarah Snook.

Snook, star di Succession, guida un cast completato da Lily LaTorre nel ruolo di Mia, Damon Harriman nel ruolo di Peter (Mindhunter, C’era una volta a… Hollywood) e Greta Scacchi nel ruolo di Joan (Presunto innocente, Emma). Run Rabbit Run verrà distribuito in streaming su Netflix dal 28 giugno 2023, senza arrivare in sala cinematografica.