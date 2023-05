Cinema Oceania avrà un remake live action: data di uscita, cast, trama, e tutto quello che sappiamo Di Federico Del Ferraro - 14

L’annuncio di Dwayne Johnson rende Oceania il prossimo film Disney a seguire il recente trend di conversione a live action.

Disney sembra non essere contenta di aver fatto la storia dell’animazione occidentale e negli ultimi anni si è gettata a capofitto nei remake live action, riscuotendo incassi spaventosi ma una reazione del pubblico mista, fra l’entusiasmo dei giovanissimi e dei nostalgici e le critiche di quelli non convinti queste operazioni. Nonostante tutto, Disney procede spedita e la lista di classici animati che subiranno questo trattamento è molto lunga: nel 2023 avremo Peter Pan & Wendy e La sirenetta, mentre l’anno prossimo arriveranno Biancaneve e Mufasa.

Da poche settimane si è aggiunto a questa lista il remake di Oceania, film d’animazione del 2016 diretto da Ron Clements e John Musker. Oceania esplora la cultura polinesiana attraverso gli occhi di Vaiana, una giovane ragazza che dopo l’incontro con il semidio mutaforma Maui vive un’avventura alla ricerca del Cuore di Te Fiti durante la quale scoprirà di più di sé stessa e del mondo in cui vive. Il film aveva conquistato pubblico e critica grazie ai suoi ricchi personaggi, la splendida animazione e le bellissime canzoni, fra cui la candidata all’Oscar, How Far I’ll Go.

Dwayne Johnson ed il piano per il remake

Dwayne Johnson, una delle punte dello star system americano, ha annunciato che lui e Disney stanno lavorando ad un remake in live action per Oceania. Johnson, di origini samoane da parte della madre, faceva parte del cast di Oceania nel ruolo del semidio Maui ed ha sempre definito il film come un’opera molto importante per sé stesso e per la rappresentazione della sua cultura (Maui stesso è stato ispirato da Peter Maivia, nonno di Dwayne e wrestler samoano).

Ora Johnson è stato il motore per la trasposizione dal vero di questa opera: l’attore sarà infatti fra i produttori del remake con la sua Seven Bucks Productions e sarà ancora l’interprete di Maui, stavolta a tutto corpo e non solo con la voce. Nonostante non ci siano ulteriori informazioni sul cast, sappiamo che Auli’i Cravalho, doppiatrice originale di Vaiana, sarà anch’essa nel team dei produttori. Un’ultima maestranza che dal film originale si unirà ai produttori è Jared Bush, sceneggiatore della versione animata.

Quando uscirà il remake live action di Oceania?

Lo sviluppo di Oceania live action è ancora in fase embrionale. L’annuncio di Johnson risale ad appena un mese fa, e come accennato in precedenza, il calendario della Disney per i suoi remake è fitto: sono ben diciassette i titoli già discussi oltre ad Oceania, e sebbene solo sei di questi siano in fasi più avanzate (i quattro citati in apertura più Lilo & Stitch ed Hercules), ci sarà ancora da pazientare molto prima di vedere il film in questione.

Non si sa neanche se il remake di Oceania arriverà o meno nelle sale cinematografiche; stando però ai precedenti è probabile che la Disney non si accontenterà dello streaming. Nel frattempo, Disney+ ci è utile per rivedere l’Oceania animato, disponibile sulla piattaforma insieme a tutto il catalogo Disney.