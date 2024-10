Dune 3, appena rilasciate novità importanti: potrebbe cambiare tutto | Le sabbie ci riservano ancora sorprese

Mentre aspettiamo di scoprire se le sabbie di Arrakis porteranno altre statuette dorate a casa, vi sveleremo tutto ciò che bisogna aspettarsi sul terzo capitolo della saga Dune.

Dopo il trionfo del primo capitolo e l’attesa per gli Oscar, è tempo di svelare i segreti del futuro di Dune 3. L’epica saga di fantascienza creata dallo scrittore americano Frank Herbert sta per tornare con il suo terzo capitolo.

Ambientata in un futuro lontano, la storia è incentrata sul pianeta Arrakis, un deserto inospitale ma ricchissimo di una preziosa spezia che prolunga la vita e permette la navigazione spaziale.

La trama ruota attorno a Paul Atreides, un giovane destinato a grandi cose, che si ritrova catapultato in una lotta per il potere tra potenti famiglie nobiliari. La sua vita cambia radicalmente quando arriva su Arrakis e entra in contatto con i Fremen, i misteriosi abitanti del deserto.

Un breve recap

La saga di Dune è riuscita a conquistare il grande schermo con due film diretti da Denis Villeneuve, che hanno saputo catturare l’essenza dei romanzi di Frank Herbert e creare un’esperienza visiva straordinaria. Il primo film, uscito nel 2021, ci introduce nel mondo di Arrakis, presentandoci i principali personaggi e ponendo le basi per la lotta per il potere tra le grandi famiglie nobiliari. Timothée Chalamet interpreta Paul Atreides, il giovane destinato a diventare un messia, mentre Zendaya dà vita a Chani, una misteriosa Fremen che lo affascinerà.

Il secondo capitolo, uscito l’anno scorso, approfondisce invece la storia di Paul Atreides, che si rivela sempre più come il Kwisatz Haderach, una figura leggendaria in grado di prevedere il futuro. Le tensioni tra le famiglie aumentano e Paul si ritrova a dover affrontare scelte difficili che cambieranno il destino di Arrakis.

Cosa ci aspetta nella parte 3?

Dopo il successo dei primi due film, Warner Bros. e Legendary Pictures hanno annunciato che il terzo capitolo arriverà nelle sale il 18 dicembre 2026. Denis Villeneuve, inizialmente indeciso, ha deciso di proseguire con la sua ambiziosa trilogia, regalandoci un finale epico per la storia di Paul Atreides. Il capitolo che arriverà si baserà sul romanzo “Messiah of Dune” di Frank Herbert. Valya (Emily Watson) e Tula (Olivia Williams), due sorelle Harkonnen, saranno le protagoniste di questa nuova serie ambientata 10.000 anni prima degli eventi narrati fino ad ora. Creata da Diane Ademu-John e Alison Schapker, ci rivelerà come è nato e si è evoluto il Bene Gesserit, l’ordine femminile che ha plasmato il destino dell’universo di Dune.

Secondo l’insider Daniel Richtman, la sceneggiatura del terzo capitolo è stata completata e le riprese inizieranno ad agosto 2025. Sembra che tutto il cast sia già confermato e pronto a tornare ad Arrakis per la conclusione della saga. Sebbene Dune: Parte 3 rappresenti il capitolo finale della sua visione, il regista ha sottolineato che la storia è ben lungi dall’essere conclusa. Ha infatti lasciato aperta la possibilità che altri cineasti possano portare sullo schermo gli eventi narrati nei romanzi successivi.