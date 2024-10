Nobody Wants This 2, data di uscita e aggiornamenti incredibili: preparati a una nuova maratona Netflix

La serie televisiva americana è stata confermata per una seconda stagione e i fan non vedono l’ora di gustarsela.

La piattaforma streaming di Netflix ha sfornato da poche settimane un dolce di cui tutti stanno andando matti, vale a dire Nobody Wants This. Si tratta di una serie televisiva americana che ha conquistato moltissimi telespettatori con i suoi primi 10 episodi e adesso siamo tutti in attesa per una seconda stagione.

Normalmente, Netflix si prende tutto il suo tempo per svelare al pubblico se una serie tv andrà avanti oppure no ma con Nobody Wants This ha decisamente sovvertito le regole. Infatti, nonostante la serie sia debuttata lo scorso 26 settembre, già sappiamo che ci sarà una seconda stagione.

Netflix l’ha confermato e i fan non vedono l’ora di scoprire il destino che attende i due protagonisti che li hanno conquistati fin da subito. Nobody Wants This racconta della storia d’amore tra Joanne e Noah, una podcaster agnostica e un rabbino fuori dagli schemi.

Già da questa breve descrizione si può capire come il loro amore sia messo in difficoltà dai diversi punti di vista e stili di vita e dalle famiglie agli antipodi. Una sorta di Romeo e Giulietta 2.0 dove l’amore è in bilico tra credenze religiose e tradizioni e mentalità aperta e moderna.

Nobody Wants This, seconda stagione tanto sperata

Il finale della prima stagione di Nobody Wants This ha lasciato i telespettatori senza parole, perché i due protagonisti si scambiano un bacio pieno d’amore e speranza. Da questo gesto in poi, tutto può succedere e in molti si chiedono se si tratta dell’inizio di una relazione o di un addio troppo prematuro.

Questa serie tv ha conquistato subito il suo pubblico non solo per la sua storia ma soprattutto per i due attori protagonisti. Joanne e Noah sono interpretati da Kristen Bell e Adam Brody, due volti molti noti e amati da chi ha guardato la serie tv dei primi anni 2000 The O.C. e ne è rimasto folgorato.

Nobody Wants This, quando esce la seconda stagione

Avendo visto il finale della prima stagione e sapendo che Netflix ha confermato il seguito, i fan della serie tv sono attanagliati dalla domanda del secolo: quando uscirà la seconda stagione di Nobody Wants This? Una serie in grado di conquistare il pubblico in un lampo, con una storia che ha delle parti autobiografiche della vita di Erin Foster, la creatrice dell’opera.

Per la seconda stagione, Erin Foster resterà la produttrice esecutiva ma passerà il testimone di showrunner a Jenni Konner e Bruce Eric Kaplan, entrambi già noti per Girls (una serie tv del 2012). Per il momento non sappiamo ancora ulteriori dettagli sulla trama e sul cast della seconda stagione ma sappiamo che Netflix ha confermato il seguito, che uscirà nel 2025.