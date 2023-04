Twilight diventerà una serie tv 11 anni dopo l’uscita di Breaking Dawn 2 | Come sarà?

È ufficiale, la serie tv tratta da Twilight è già in lavorazione, dopo Harry Potter un altro classico degli anni 2000 torna in televisione.

Siamo davvero pronti a tutti questi reboot di classici entrati nella cultura pop della nostra generazione? La risposta sembra essere proprio sì. Infatti a praticamente una settimana dalla conferma che la serie basata su tutti i libri di Harry Potter si farà, arriva l’annuncio che la serie televisiva sempre basata sui libri fantasy young adult di Stephenie Meyer, Twilight è già in produzione.

Abbiamo conosciuto il mondo cinematografico di Twilight nel 2008 quando Kristen Stewart e Robert Pattinson hanno preso i panni dei protagonisti diventati iconici, l‘umana Bella Swan e il vampiro Edward Cullen.

Una storia d’amore travagliata, un triangolo amoroso tra i più chiacchierati e molto molto sangue, al contrario di Harry Potter, Twilight non ha mai avuto recensioni particolarmente positive dalla critica, eppure è diventata una delle saghe più amate di sempre sbaragliando i botteghini con un incasso complessivo su cinque film pari a 3,4 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Adesso sembra proprio che sia la Lionsgate ad aver preso in mano il progetto per trasformarlo in un prodotto per la televisione, dalle fonti sappiamo che per ora si trova nelle primissime fasi di sviluppo, addirittura manca lo sceneggiatore, ma anche la conferma della piattaforma su cui uscirà.

Come potrebbe essere la serie tv di Twilight?

Essendo nelle primissime fasi di lavoro non si può ancora stabilire con certezza quale linea sceglierà di prendere la storia, anche se essendoci proprio la Meyer coinvolta potrebbe seguire i libri.

Solamente cinque anni dopo l’uscita dell’ultimo capitolo, Breaking Dawn – Parte 2 era stato l’amministratore delegato della Lionsgate Jon Feltheimer a dire che c’erano ancora molte storie da raccontare e che aspettavano solo che i creatori fossero pronti. Questo molto probabilmente in riferimento a Hunger Games e Twilight, due tra le più importanti proprietà intellettuali della Lionsgate.

Le anticipazioni trapelate

Per adesso sappiamo che dalle passate dichiarazioni fatte sempre da Feltheimer, potrebbe essere completamente diversa dai film la serie tv su Twilight, però questo era stato detto nel 2017, da allora tutto può essere cambiato. Come detto sopra, essendoci la Meyer nel progetto, molto fa pensare che la trama sia proprio basata sui libri, un ultimo rumors parla proprio di questa ipotesi.

Come per lo stesso problema della serie di Harry Potter della HBO, forse sarebbe saggio che la storia si distanziasse da quella vista nei film, visto che gli ultimi capitoli di entrambi sono usciti non molti anni fa, I doni della morte parte due nel 2011 e Breaking Dawn – Parte 2 nel 2012. Ci sono diversi libri che affiancano la saga principale di Twilight, forse questa potrebbe essere una buona strada da prendere.