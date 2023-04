Lupin 3, il trailer è un gioco per indovinare la data di uscita | Ecco come scoprirla

Abbiamo aspettato tanto prima di avere nuove informazioni su Lupin, ma adesso Netflix ha annunciato la data di uscita della terza parte.

Finalmente è arrivato l’annuncio che da tanto aspettavamo, ma essendo Lupin un ladro gentiluomo ha voluto tirarci uno scherzetto, è arrivata con un trailer la data della terza stagione della serie Netflix, ma per scoprire di quale giorno esatto si tratta lo stesso protagonista, Omar Sy, ha invitato i fan a scovarla da soli.

Il gioco è molto semplice, come spiega il protagonista della sere Netflix, la data d’uscita di Lupin parte terza è nascosta ben bene su Netflix e sarà compito proprio degli spettatori riuscire a risolvere l’enigma per trovare la risposta.

Ovviamente i fan sono già impazziti di gioia e si sono messi come dei segugi subito a cercare di capire come svelare il mistero, infatti, come si vede già sotto il post originale ci si sta già sbizzarrendo con le ipotesi. Sembra che alcuni abbiano proprio preso la questione seriamente e stiano investigando arrivando a delle conclusioni che non sembrano poi così sbagliate.

Come scovare l’indizio della data d’uscita

Durante il video di presentazione, oltre alle parole di Omar Sy vediamo apparire anche una schermata molto precisa riguardo alla piattaforma, quella che vediamo sempre quando entriamo in Netflix e andiamo a cercare una serie da vedere, ma quella che appare è anche una sequenza numerica.

Se si presta attenzione a questo dettaglio fondamentale pare che possano essere due le date possibili in cui uscirà la parte terza di Lupin, una è il 1 maggio 2023 e l’altra è il 10 maggio 2023, tutto sta nel capire come posizionare lo zero. Adesso quindi si possono fare delle ipotesi, per esempio considerando quando Netflix fa uscire i suoi contenuti.

È tempo di indagini: la data di Lupin Parte 3 è davanti a te, solo su Netflix… 🔎👀 pic.twitter.com/Sx7CxraGK8 — Netflix Italia (@NetflixIT) April 19, 2023

Le ipotesi che avanzano per scoprire la data

Una delle prime ipotesi che potenzialmente potrebbe avvalorare la tesi che la data d’uscita sia il 10 maggio è dettata dal fatto che è un mercoledì, un giorno abbastanza usuale per la piattaforma di streaming per dare il via ai nuovi contenuti, non sarebbe la prima volta infatti, che sceglie proprio il giorno centrale della settimana come punto di partenza.

Dall’altra parte, però, c’è da considerare che anche il primo maggio ha il suo perché, prima di tutto è un festivo e di conseguenza potrebbe essere che molte più persone possano prendersi del tempo extra per lanciarsi a capofitto nella nuova avventura e poi è la festa dei lavoratori, nata per ricordare le lotte per i diritti dei lavoratori, originariamente è stata istituita per la riduzione della giornata lavorativa e come sappiamo, il nostro eroe ha un concetto tutto suo del lavoro oltre a un passato in cui il lavoro ha rovinato la sua famiglia. Insomma, gli indizi sono sotto il nostro naso, voi avete già un’idea?