Mare Fuori: Carmine e Rosa, il regista svela cosa succede tra i due

Il regista della serie Mare Fuori ha deciso di confessare ciò che accade tra Carmine e Rosa Ricci.

Mare Fuori è la serie tv più seguita degli ultimi tempi. Dal suo debutto sulla Rai nel 2020, ha avuto un immediato successo, ma è a partire dall’uscita su Netflix che ha conquistato una vasta gamma di spettatori, i quali non ne hanno mai abbastanza.

L’ultima terza stagione uscita prima su Rai play e poi a puntate sulla Rai, infatti, è stata seguitissima da tutto il pubblico italiano, e non solo da giovani: grandi e piccoli restano affascinati dalle storie dei ragazzi nel carcere minorile di Nisida.

La serie, infatti, vede come protagonisti ragazzi con alle spalle una vita difficile, condotta tra la camorra e la povertà, che per condotte sbagliate e imposte da una realtà in cui hanno avuto la sfortuna di trovarsi nascendo, arrivano nell’istituto penitenziario minorile di Napoli, a Nisida.

Le storie che riguardano ogni protagonista sono coinvolgenti, strappalacrime, toccanti, e lo spettatore non può fare a meno che affezionarsi a ognuno di loro, mettendosi anche nei loro panni, immaginando, talvolta, una vita che è lontana anni luce dalla propria.

Cosa succede a Carmine e Rosa?

Tra i protagonisti che hanno lasciato il segno, indubbiamente, soprattutto per l’ultima stagione, ci sono Carmine Di Salvo e Rosa Ricci, i quali dopo varie controversie dovute alle proprie famiglie, sembrano aver ceduto all’amore che provano l’uno per l’altra.

L’ultima puntata, in particolare, ci aveva lasciati tutti col fiato sospeso, per quel colpo di pistola nell’aria che non abbiamo potuto collegare ad alcun epilogo, dal momento che avviene lontano dalla nostra vista. I due, infatti, erano riusciti a organizzarsi per vedersi di nascosto durante il permesso di uscita dal carcere, ma come abbiamo visto, erano stati seguiti dal padre di Rosa, Salvatore Ricci.

La rivelazione del regista di Mare Fuori

A sciogliere le curiosità dei fan della serie, è proprio il regista, Ivan Silvestrini, il quale ha dato una serie di notizie inedite tramite i social, in particolare la sua pagina Instagram. Con i fan, il regista, intrattiene una sorta di colloquio di domande e risposte: una di queste ha decisamente catturato l’attenzione.

Alla domanda dei fan riguardo al rapporto dei due attori Maria Esposito (Rosa Ricci) e Massimiliano Caiazzo (Carmine Di Salvo), e in particolare se ci fosse qualche aneddoto divertente tra i due, il regista si lascerebbe andare a dettagli importanti. I due protagonisti molte volte intervengono di testa propria nella modifica di battute ed espressioni, guidati dalle proprie emozioni, riuscendo così a caricare di pathos ciò che guardiamo. Infatti, consapevole di ciò, il regista non interviene nella messa in scena di queste licenze poetiche molto naturali e spontanee.