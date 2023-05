Il Paradiso delle Signore: svelato il segreto di Tancredi | Da non credere

In alcune foto del dietro le quinte de Il Paradiso delle Signore è apparso un particolare che ha “incastrato” Tancredi.

Manca sempre meno alle puntate finali de Il Paradiso delle Signore e i telespettatori non stanno più nella pelle. Negli ultimi episodi ne sono successe di ogni e molti si chiedono come farà la produzione a concludere degnamente la storia lasciando uno spiraglio di curiosità per le prossime puntate.

La settima stagione è stata talmente apprezzata dal pubblico che l’ottava è già stata confermata da tempo, a riprova del fatto che i fan della soap non fanno che aumentare di stagione in stagione. Presto dovrebbero iniziare anche le riprese dei prossimi episodi.

L’appuntamento è per il prossimo autunno, probabilmente a fine settembre. Anche se non si conosce nel dettaglio la programmazione Rai, è probabile che le puntate vengano trasmesse come accade ora, dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana. Ciò che è certo è che quest’estate le repliche salteranno.

Saranno dei lunghi mesi senza la fiction Rai, e questo non farà che aumentare le aspettative dei fan sui prossimi sviluppi. Il 5 maggio è la data X, quando tutti i nodi verranno al pettine e si metterà la parola “fine” a questa stagione che è stata ricca di colpi di scena.

Clara e Maria de Il Paradiso delle Signore

I fan sono interessati non solo alla storia in sé, ma anche alla vita degli attori al di fuori del set. Ogni attore e attrice è molto amato dal pubblico e la curiosità non manca mai. Sui profili social a volte è possibile intravedere qualche “dietro le quinte” e assaporare gli attori senza le loro “maschere”.

In questo contesto gli interpreti vengono apprezzati ancora di più, perché vengono “beccati” in pose spontanee, fuori dal loro personaggio. È stato il caso ad esempio di Clara e Maria, interpretate rispettivamente da Elvira Cammarone e Chiara Russo: le due sono davvero bellissime al naturale, senza il trucco e parrucco imposto dalla Milano degli anni ’60.

Il segreto di Tancredi

Ma ecco che, grazie alle foto del dietro le quinte, si scoprono anche dei segreti impensabili. Tancredi è stato beccato mentre ricorreva a un piccolo “trucco”: l’attore utilizza dei becchi di cicogna per mantenere la forma dei capelli sul set. Ecco come fa ad averli sempre in ordine! D’altronde questi piccoli accorgimenti sono essenziali.

Proprio le acconciature sono infatti uno degli elementi più importanti per la buona riuscita della serie, insieme ovviamente ai costumi: senza lo studio e un’adeguata riproduzione della moda dell’epoca la storia non è credibile e rischia di affossare una bellissima serie.