Il paradiso delle signore diventa un inferno, finale di stagione traumatico | SPOILER

La ben nota fiction della Rai sta per giungere al termine, ma quello che è trapelato sembra portare ad un finale molto amaro.

Il paradiso delle signore è la fortunata serie televisiva, diretta da Monica Vullo, che ha fatto compagnia al pubblico di Rai1 per ben sette stagioni. Il finale di stagione verrà trasmesso il 5 maggio e non promette nulla di buono.

Nelle ultime puntate trasmesse, i telespettatori hanno visto la trama della fiction cambiare direzione mole volte, sconvolgendo le vite dei protagonisti della serie tv. Gloria Moreau ha detto addio in maniera definitiva alla città di Milano, sebbene i fan speravano in un lieto fine con Ezio.

Allo stesso modo, il pubblico di Rai1 contava nel matrimonio tra Marco e Stefania, che poi non è avvenuto. Inoltre, sono rimasti allibiti riguardo alla scoperta della gravidanza di Gemma Zanatta. Dunque, il finale della settima stagione del paradiso delle signore sarà pieno di colpi di scena inaspettati.

Gli ultimi episodi andati in onda si sono concentrati molto su Gemma, sul suo stato interessante e sul suo imminente matrimonio con Roberto Landi, nonostante Marco di Sant’Erasmo sia ritornato in scena. Inoltre, il finale tratterà anche il segreto della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo, dal momento che, su sua richiesta, Marcello l’ha raggiunta immediatamente a Ginevra.

Il segreto della Contessa e il ritorno di Marcello

Marcello, durante il suo viaggio, sarà in grado di scoprire che cosa sta tenendo nascosto Adelaide. Infatti, la Contessa sta mantenendo un segreto nei confronti di tutti i suoi conoscenti e familiari, in particolar modo al cognato Umberto.

Sebbene Marcello faccia questo lungo viaggio per raggiungere Adelaide, scoprendo il suo segreto, alla fine il barista farà ritorno da solo a Milano. Qui scoprirà che, durante la sua assenza, sono cambiate alcune cose che lo faranno rattristare molto.

L’amara novità scoperta a Milano

Marcello Barbieri stava per ricominciare un nuovo rapporto con Ludovica Brancia di Montalto, dal momento che la ragazza aveva ammesso di provare ancora qualcosa per lui. Ma il suo rientro a Milano lo smentirà atrocemente. Ferdinando Torrebruna, approfittando della partenza di Marcello, troverà il modo per non perdere la donna amata.

Infatti, Ferdinando convincerà Ludovica a sposarlo con un matrimonio lampo al quale la donna non può sottrarsi. Marcello, quindi, al suo ritorno scoprirà che Ludovica si è sposata con Ferdinando. Il barista si ritroverà abbandonato dalla Contessa ed anche dalla sua ex fidanzata. Per lui, il paradiso delle signore si è trasformato in un inferno.