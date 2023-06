Serie TV The Witcher 3: cast, trama, trailer e data di uscita | Tutto quello che sappiamo finora Di Giada Massironi - 9

The Witcher 3 approderà presto su Netflix: ecco tutto quello che sappiamo sulla trama, il cast, il trailer e la data di uscita.

A seguito di una seconda stagione di successo, la piattaforma di streaming Neflix non poteva che approvare l’uscita di The Witcher 3.

Dopo aver superato moltissime battaglie, le prime due stagioni hanno unito tre dei personaggi principali: parliamo di Geralt di Rivia, Yennefer di Vengerberg e Ciri.

La serie è curata nei minimi dettagli e ottimizzata grazie all’utilizzo di effetti speciali, il cui budget raggiungerebbe quello degli spettacoli Marvel della Disney. Ma cosa bisogna aspettarsi dalla terza stagione, dopo un finale pressoché idilliaco? Ecco cosa ci riserva l’universo di The Witcher.

The Witcher 3: cast e trama

Durante la seconda stagione sono stati sciolti tutti i nodi narrativi rimasti in sospeso, come la presunta morte di Yenner, la guerra tra Nilfgaard e Cintra, l’arrivo della maga Findabair che stringe un’alleanza con il mago nilfgaardiano Fringilla e molto altro. Ora ci si chiede quali avventure affronteranno i protagonisti di The Witcher 3.

Non sono state rivelate molte anticipazioni inerenti alla trama, ma si possono raccogliere informazioni attraverso le interviste rilasciate ai media statunitensi. Sappiamo per certo che Henry Cavill, Joey Batey, Freya Allen e Anya Chalotra torneranno rispettivamente nei panni di Geralt, Jaskier, Ciri e Yennefer. Inoltre, vedremo Mecia Simson ricoprire il ruolo di Francesca, Kim Bodnia nei panni di Vesemir e Bart Edwards in quelli dell’imperatore Emhyr.

Tuttavia, questa sarà l’ultima stagione in cui Henry Cavill interpreta Geralt: l’attore ha deciso di lasciare la serie tv a causa di divergenze creative e verrà sostituito da Liam Hamsworth nella quarta.

Sappiamo che la serie tv si ispira a La Saga di Geralt di Rivia, firmata dall’autore polacco Andrzej Sapkowski. Le prime due stagioni hanno preso spunto da alcuni racconti che danno vita ai primi tre libri: The Last Wish, Sword of Destiny e Blood of Elves . In particolare, il primo episodio della seconda stagione è basato sul racconto A Grain of Truth e serve a rivelare la morale che guiderà Geralt nel corso della storia. Anche se non abbiamo alcuna conferma sulla trama, è probabile che si concentri sul percorso di Ciri.

In un’intervista esclusiva, Cavill ha detto: “Geralt ha capito come funziona la politica. La maggior parte di essa è incredibilmente egoista. Non importa da che parte stiano gli uni o gli altri, stanno facendo le cose per loro. Lui dice: ‘Perché dovrei scegliere da che parte stare?'”. Molto probabilmente la terza stagione di The Witcher sarà animata da una caccia epica, con il trio che combatte per proteggersi a vicenda. Ci si aspetta che i rapporti tra i personaggi si intensifichino, formando quasi un nucleo familiare, come narrato nei libri di Sapkowski.

Data di uscita e trailer

Per chi si stesse chiedendo quando sarà possibile continuare a vedere le nuove avventure dei protagonisti, sappiate che The Witcher 3 tornerà su Netflix il 29 giugno 2023. La stagione sarà suddivisa in due parti: dopo il rilascio dei primi 5 episodi, il secondo capitolo uscirà il 27 luglio.

Di seguito il trailer ufficiale: