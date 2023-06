Cinema

Serie TV La bugia di Capitan America sui genitori di Iron Man è il suo errore più grande Di Federico Del Ferraro - 7

La divisione degli Avengers è stato un evento cardine per l’MCU ed è stata causata dalla negligenza di Capitan America.

La Fase Tre del Marvel Cinematic Universe è stata finora quella più riuscita e che ha toccato le vette più alte dell’intrattenimento supereroistico. È durata ben tre anni, dal 2016 al 2019, ed ha concluso la Saga dell’Infinito e la grande storyline del villain Thanos. Vogliamo tornare però all’inizio della Fase Tre ed individuare un evento che ha causato molti dei problemi che si sono presentati nell’MCU e che in parte ancora persistono.

Il primo film della Fase Tre è stato Captain America: Civil War, pellicola del 2016 diretta da Anthony e Joe Russo. Nel film assistiamo alle crescenti divergenze ideologiche fra i due leader degli Avengers, Capitan America ed Iron Man, circa gli accordi di Sokovia, ovvero la possibilità degli enti governativi statunitensi di monitorare sull’operato dei supereroi. Tony Stark concorda su questa necessità di controllo, mentre Steve Rogers vorrebbe mantenere più indipendenza. Nel corso del film il disaccordo finirà solo per crescere e trasformarsi in un vero e proprio conflitto, anche a causa di questa bugia da parte di Rogers.

Capitan America ha occultato ad Iron Man la verità sui suoi genitori

Durante la breve tregua che Iron Man, Capitan America e Bucky Barnes si concedono per affrontare il Barone Zemo, creatore dei super-soldati di cui Bucky fa parte, Tony Stark scopre che i suoi genitori Maria e Howard Stark sono stati uccisi nel 1991 proprio dal Soldato d’Inverno, Bucky Barnes. Questo è successo fuori dal controllo di Bucky stesso, che è mentalmente controllato dall’HYDRA, ma la goccia che fa traboccare il vaso è la scoperta che Steve Rogers era già a conoscenza dell’accaduto ma non ne aveva mai fatto parola con Stark.

Le motivazioni sono senz’altro da trovare nella volontà di Rogers di risparmiare dolore ad entrambi i suoi amici. Bucky non ha colpe per le sue azioni malvagie e queste lo tormentano già abbastanza, mentre Stark avrebbe sofferto molto nello scoprire la verità sui suoi genitori. Questo non giustifica però Rogers: la bugia, o non-verità, non ha risolto i problemi né di Bucky né di Tony e gli si è infine ritorta contro.

Le conseguenze della guerra civile

La scelta di Capitan America ha avuto ripercussioni sulla storia dell’MCU: la divisione degli Avengers a seguito dello scontro fra Cap ed Iron Man ha spianato la strada all’Ordine Nero di Thanos ed ha abbandonato la Terra a sé stessa per gli anni a venire. Dopo lo scontro e la sconfitta di Thanos il gruppo di supereroi è infatti ancora sciolto.

Se Rogers fosse stato sincero con Stark fin dall’inizio la guerra civile non ci sarebbe stata, e lo stesso Stark avrebbe avuto più tempo e possibilità per comprendere che Bucky è una vittima e non il carnefice. A quel punto gli Avengers, uniti su un unico fronte, si sarebbero scontrati con Thanos con molta più efficienza.