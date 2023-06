Serie TV What we do in the shadows 5: pubblicati un nuovo poster e la data finale d’uscita Di Marina Londei - 2

What we do in the shadows sta per tornare con la quinta stagione, e la produzione ha rilasciato un nuovo poster.

I fan di What we do in the shadows possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: la quinta stagione della serie è in arrivo. Manca pochissimo ormai alle nuove puntate della serie sui vampiri più pazzi d’America.

Cosa sappiamo della nuova stagione? Pare che Kristen Schaal diventerà sempre più importante, essendo ormai “The Guide”. Al momento si conoscono pochi altri dettagli confermati, anche se la quarta stagione, coi suoi cliffhanger, ci dà già un’idea di cosa possiamo aspettarci.

La quarta stagione si è conclusa con Guillermo che ha compiuto un passo importante per diventare un vampiro, rivolgendosi a uno dei suoi amici. I fan si chiedono se finalmente il suo desiderio riuscirà ad avverarsi. Guillén, l’attore che interpreta l’uomo, ha affermato che “Guillermo ha smesso di aspettare il suo turno. Guillermo prende il controllo della situazione. E Guillermo non fa prigionieri”, facendo intendere che è arrivato il suo momento di brillare.

Colin Robinson è riuscito ad accedere al conto bancario del gruppo, così da poter finalmente riparare la loro dimora in disordine; inoltre, Nadja ha avuto alcuni problemi col suo locale notturno. Nel frattempo, la relazione tra Nandor e Guillermo è più instabile che mai a causa della situazione con Marwa e del fidanzato di Guillermo, Freddie.

Il nuovo poster

In occasione dell’imminente uscita della serie FX ha pubblicato un nuovo poster: nell’immagine vediamo il gruppo di vampiri e Guillermo (Harvey Guillén) mentre si alzano in volo verso la luna. Il gruppo vede Nandor (Kayvan Novak), Nadja (Natasia Demetriou), Laszlo (Matt Berry) e Colin Robinson (Mark Proksch), mentre Guillermo si aggrappa saldamente alle caviglie di Laszlo.

Il poster riflette ancora una volta la natura satirica della serie e non fa che aumentare le aspettative per questa nuova stagione. Proprio di recente i fan italiani hanno potuto vedere la quarta stagione su Disney+, e ora attendono con ansia i prossimi episodi per capire come proseguirà la storia.

Data di uscita di What we do in the shadows

Manca davvero poco all’uscita della quinta stagione di What we do in the shadows e i fan non stanno più nella pelle. I nuovi episodi arriveranno il prossimo 13 luglio su FX, di Hulu, data confermata proprio dal poster appena uscito. Sfortunatamente per i fan, la pubblicazione del post non ha portato con sé nuove scene della serie.

I produttori della serie vogliono tenere tutto nascosto fino alla fine. Ormai manca solo un mesetto e le aspettative sono molto elevate visto il successo delle prime quattro stagioni. Pronti a soddisfare la vostra sete di… episodi?