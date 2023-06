Serie TV Gli Anelli del Potere 2: le foto mostrano un personaggio fondamentale per gli elfi Di Federico Del Ferraro - 11

Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere è in produzione per la seconda stagione e ci sono arrivate le prime immagini dal set.

Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere è il racconto della Seconda Era della Terra di Mezzo adattata dalle Appendici della trilogia fantasy più famosa di sempre. La serie Amazon ha debuttato l’anno scorso ed ha ricevuto un’accoglienza mista: la lore del mondo di J.R.R. Tolkien è stata piuttosto malmenata dalla narrazione dello show e gran parte del pubblico non è riuscita ad affezionarsi alla storia o ai personaggi – che fosse per regia, messa in scena o narrazione stessa. Tutto questo ha fatto molto male soprattutto per le grandi speranze che erano state riposte ne Gli Anelli del Potere e nel suo budget miliardario.

Nonostante tutto, Gli Anelli del Potere ha proseguito lungo la sua strada ed è in corso di produzione per la Stagione Due. La storia ripartirà dalla fine della prima stagione: Halbrand, rivelato la sua vera identità di Sauron, è fuggito a Mordor, mentre Celebrimbor ha forgiato i Tre Anelli che verranno indossati dai signori degli Elfi: Nenya, Narya e Vilya. Ora le foto di alcuni set della seconda stagione ci danno un’idea di quali storyline troveranno spazio nel futuro dello show.

Fëanor è rappresentato in una statua

Le foto pubblicate su Twitter dalla pagina Fellowship of Fans ci mostrano un ampio set che riconosciamo subito appartenere alla cultura elfica grazie alla grazia e l’ordine dell’architettura. Ciò che invece non salta subito all’occhio, ma che appare evidente ad un esame più attento è il soggetto rappresentato dalla statua immortalata al centro di una piccola piazza: si tratta di Fëanor, uno dei personaggi più importanti nella storia di Arda e della Terra di Mezzo, creatore dei Silmaril, dei Palantìr e recipiente della maledizione che avrebbe perseguito lui e tutta la sua discendenza.

La statua è riconoscibile dal martello che impugna nella mano sinistra – quello con cui forgiò i Silmaril, usato anche da Celebrimbor nella prima stagione de Gli Anelli del Potere – e dai tre gioielli incisi sul pavimento attorno alla scultura. La presenza di questa statua, oltre a fornire un’affascinante chicca di world-building e cura dei dettagli, ha fatto pensare ad alcuni fan che potremmo assistere ad un flashback su Fëanor.

Perché la presenza di Fëanor è un problema per lo show

Se Fëanor comparirà o meno non è una decisione che gli showrunner possono fare da soli. La serie infatti ha a disposizione solo i diritti per le Appendici de Il signore degli anelli, mentre le vicende di Fëanor sono narrate ne Il Silmarillion. Sebbene la serie ha raccontato (a parole) alcuni episodi della Prima Era, la rappresentazione visiva sarebbe possibile solo la famiglia Tolkien concedesse loro il permesso di utilizzare quel materiale.

La seconda stagione de Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere è prevista per il 2024.