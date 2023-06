Serie TV Il paradiso delle signore 8: addio al personaggio tanto amato | La notizia che gela tutti Di Marina Drai - 12

Le riprese delle nuove puntate de Il paradiso delle signore sono appena cominciate e sono già emersi i primi spoiler.

L’interesse per Il paradiso delle signore non finirà mai: conclusa la settima stagione, i telespettatori sono in trepidante attesa di scoprire come la produzione deciderà di concludere determinate trame e come iniziarne di nuove.

Lo scorso 5 maggio si sono concluse le ultime puntate della serie, regalando ai suoi fan diversi colpi di scena, alcuni forse prevedibili, ma altri meno. Tutti si aspettavano il riavvicinamento tra Marco e Gemma, ma qualcuno ha creduto fino alla fine che il bambino che aspettava la donna fosse davvero di Roberto.

I due giovani si sono rivelati i rispettivi sentimenti e Marco ha chiesto a Gemma di sposare lui invece di Roberto, proprio il giorno prima delle nozze. Come reagirà Roberto alla notizia? Questa è di certo una delle incognite principali della prossima stagione.

Alla fine delle puntate Marcello era partito per trovare Adelaide e, trovatala, aveva scoperto un segreto su di lei. Non è detto che la contessa sia stata sincera, ma ha comunque fatto promettere a Marcello di non rivelarlo una volta tornato a Milano. Che cosa riguarda il segreto? Lo scopriremo nella prossima stagione o bisognerà aspettare ancora?

Le partenze de Il paradiso delle signore

Con l’ultima puntata della settima stagione ci sono stati anche due addii (o forse degli arrivederci): Maria ha deciso di seguire Vito in Australia dopo essersi conto della situazione in cui si trovava. La ragazza ha specificato che starà via solo per l’estate e per ora sembra in effetti confermato il suo ritorno.

Armando ha invece deciso di partire con Agnese per Londra, stanco di vivere una relazione a distanza: l’amore era talmente tanto che l’uomo ha deciso di seguire l’amata oltremanica. Nessuna conferma della loro presenza nell’ottava stagione; forse la produzione sta mantenendo il segreto per garantire l’effetto sorpresa.

Addio a quel personaggio?

Come chi segue assiduamente gli aggiornamenti sulla serie forse saprà, le riprese sono già iniziate da qualche giorno e tutto sembra andare a gonfie vele. La presenza o l’assenza di certi attori sul set può dire molto sul ritorno di uno o dell’altro personaggio; sappiamo, per esempio, che Filippo Scarafia alias Roberto Landi sarà presente nella prossima stagione.

Nessuna traccia, invece, di Massimo Poggio, il volto di Ezio Colombo. Al momento l’attore è impegnato su un altro set e non ha ancora confermato il suo ritorno negli studi Videa e quindi nella prossima stagione della serie. Davvero non rivedremo più Ezio? Bisognerà aspettare qualche annuncio dell’attore, o sperare di rivederlo insieme agli altri.