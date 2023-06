Serie TV Cobra Kai 6, il torno finale potrebbe essere già stato destinato al fallimento Di Elisa Sirtori - 10

Aspettando l’arrivo della sesta e ultima stagione di Cobra Kai si avvicina anche il rischio che il torneo finale sia un fallimento.

Nell’attesa di avere maggiori dettagli rispetto alla sesta stagione di Cobra Kai, inizia a esserci preoccupazione per il torneo conclusivo che potrebbe aver già condannato la serie a prescindere da chi lo vincerà.

Questo perché proprio la quinta stagione ha introdotto la concezione di un torneo di karate globale e quindi portando a pensare che la prossima apparizione sarebbe stata l’ultima non potendoci essere praticamente nulla di più epico.

Attualmente sono davvero poche le informazioni che abbiamo a riguardo, soprattutto su come farà proprio il Cobra Kai a prenderne parte visto che Terry Silver è stato arrestato e i ragazzi del dojo se ne sono andati tutti, questo porta a una situazione difficile da sbrogliare.

Ci potrebbero essere diversi vincitori

Sembra quasi scontato pensare che chiunque vincerà il torneo finale di Cobra Kai sarà considerato il più forte di tutta la serie considerando che è proprio stata costruita sul concetto di rivalità anche se oggettivamente tutti i protagonisti potrebbero essere valevoli per arrivare a una personale vittoria sotto diversi aspetti.

Però, per quanto si possa voler essere non di parte, la struttura della serie vuole che solo uno possa essere il campione del Sekai Taikai, nonostante ci siano due categorie separate e questo presuppone che molti altri dei valevoli dovranno essere considerati perdenti. Negli anni la serie ha mostrato esattamente il contrario, ovvero come ognuno di loro meriti di essere il campione del Sekai Taikai, ed è per questo che il finale del torneo è di per sé già una condanna.

Ecco perché il torneo globale potrebbe essere una delusione

Dopo cinque stagioni né Sam né Robby sono riusciti a vincere un torneo ma oggettivamente LaRusso adesso è pronto alla sua vittoria, però al tempo stesso anche Robby Keen ha una storia strutturata che per meritocrazia lo dovrebbe portare alla vittoria, inoltre sappiamo che Miguel Diaz, come protagonista principale di Cobra Kai, è il favorito per chiudere la stagione con una vittoria. Lo stesso vale per Demitri che ancora non ha vinto e Tory con una vittoria di poco valore nell’All-Valley, quindi in qulunque modi finisca la serie lascerà troppe persone scontente.

Nonostante la serie sia nata da una costola di Karate Kid, dove inizialmente il grande interesse gravitava attorno al ritorno di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, nel tempo ha preso una strada differente mettendo al centro della storia i giovani protagonisti con un linguaggio capace di colmare un vuoto generazionale tra i film e la serie e questi potrebbero non avere poi tanto a cuore Daniel e Johnny.

Chi sono adesso i veri eroi

Gli eroi che man mano sono usciti allo scoperto sono Miguel, Sam, Robby e Tory ognuno di loro ha saputo approfondire il proprio personaggio creando dei veri e propri schieramenti. Infatti, gran parte del fascino di Cobra Kai sta anche nel tifare per il proprio personaggio preferito. Questo vuol dire che il vincitore finale di Cobra Kai 6 sarà anche il campione di questo universo rendendo la sfida davvero importante.

Quello che sicuramente possiamo augurarci è che la sesta stagione, per quanto debba avere il suo vincitore, possa dare anche agli altri personaggi, ormai amatissimi, una degna conclusione del loro arco narrativo che non deve per forza essere con la vittoria del trofeo, perché come abbiamo visto, ci sono vittorie anche più importanti nel percorso di crescita.