Serie TV The Witcher 3: le sfide che Geralt deve affrontare per salvare Ciri | Il trailer Di Federico Del Ferraro - 4

Anche la neutralità ha delle conseguenze e Geralt sta per scoprirlo; a dircelo è il trailer ufficiale della terza stagione.

Il mondo di The Witcher non è un mondo in cui delle persone come Geralt di Rivia, Yennefer di Vengerberg e Ciri possono rimanere nella neutralità a lungo. Il trio, che sta cercando di nascondersi agli occhi del continente, non potrà portare avanti la sua vita da piccola famiglia felice quando nuove forze malvagie entreranno in gioco con l’intento di ottenere i poteri del Sangue Ancestrale che scorre in Ciri.

A distanza di un mese dalla distribuzione di un teaser trailer per la terza stagione di The Witcher, Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale, ben più denso di combattimenti, mostri e momenti speciali per i nostri protagonisti. Vediamo dunque cosa riusciamo ad estrapolare da questo trailer e quali sfide attendono Geralt nel suo tentativo di proteggere Ciri da coloro che vogliono farle del male.

“Un campo di battaglia fatto di corruzione, magia oscura e tradimento”

All’inizio del trailer vediamo ciò che Geralt e Yennefer hanno costruito per loro stessi e per Ciri, un rifugio sicuro per nascondersi da quelli che cercano la principessa di Cintra per i suoi straordinari poteri. Ranuncolo, il bardo amico di Geralt, avvisa lo strigo che non potrà continuare a nascondersi e che anche la neutralità che lui cerca di mantenere porta con sé delle conseguenze. Ranuncolo capisce che la situazione è seria quando Geralt concorda con lui.

Non possono mancare poi i mostri tipici della saga: vediamo un crostaceo quadrupede in grado di rotolare sul suo carapace, un mostro marino dalle immense fauci e i minacciosi cavalieri spettrali della Caccia Selvaggia. Geralt non è l’unico a combatterli: Yennefer si diletta nelle sue arti magiche e Ciri, che è stata addestrata da entrambi i suoi protettori, contrattacca con fierezza. Non ci sono solo combattimenti e mostri però: vediamo vari momenti fra Geralt e Yennefer fra cui un elegante ballo al quale i due partecipano vestiti di tutto punto.

Quando uscirà The Witcher 3

La terza stagione di The Witcher verrà rilasciata in due tranche questa estate: il Volume 1, ovvero i primi cinque episodi, arriverà il 29 giugno; il Volume 2, contenente gli ultimi tre episodi, arriverà il 27 luglio. Questa stagione, sebbene lontana dal segnare la fine della serie – che è stata invece già rinnovata per una quarta e quinta stagione – sarà l’ultima apparizione di Henry Cavill nei panni del protagonista Geralt di Rivia. L’attore verrà sostituito da Liam Hemsworth, il Gale Hawthorne di Hunger Games.

La sinossi ufficiale della Stagione 3 legge così: “Mentre re, maghi e mostri del Continente cercano di catturarla, Geralt porta Ciri al sicuro, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Yennefer, a cui è affidato l’addestramento magico di Ciri, li conduce alla protetta fortezza di Aretuza, dove sperano di scoprire di più riguardo i poteri latenti della ragazza; si imbattono invece in un campo di battaglia fatto di corruzione politica, magia oscura e tradimenti. Dovranno contrattaccare e mettere tutto in gioco – o rischieranno di perdersi per sempre”.