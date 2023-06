Cinema Ballerina, tutto quello che sappiamo sullo spin-off di John Wick: trama, cast e data di uscita Di Giada Massironi - 11

Finalmente è stata comunicata la data di uscita di Ballerina, l’attesissimo spin-off di John Wick. Ecco tutto quello che sappiamo finora.

Se l’idea di uno spin-off di John Wick fosse già di per sé entusiasmante, le notizie sul cast che darà vita a Ballerina lo sono ancora di più. Dopo una lunga attesa sono state rilasciate tutte le notizie relative al film, a partire dalla data di uscita fino alla trama.

Ana de Armas interpreterà la protagonista Rooney al posto di Unity Phelan, che aveva ricoperto il ruolo in un breve cameo in John Wick: Capitolo 3 – Parabellum. Un personaggio complicato da interpretare, che richiede mesi di preparazione. Già all’inizio dell’anno, l’attrice aveva dichiarato: “Siamo a Praga per le riprese da ormai quattro mesi. E sto soffrendo molto. Il mio corpo, la mia schiena… mi fa male ogni singolo punto del corpo. Sono dolorante, oltre a essere piena di lividi”.

Diretto da Len Wiseman e scritto insieme a Shay Hatten ed Emerald Fennel, l’attesissima pellicola si colloca tra John Wick 3 e 4. La storia ruoterà intorno alla ballerina-assassina Rooney, mossa da un forte desiderio di vendetta.

Ballerina: cast e trama

Ballerina sarà composto da un cast di eccezione, caratterizzato da molti ritorni: uno di questo è sicuramente quello di Keanu Reeves nei panni di John Wick. Ian McShane, invece, interpreterà il proprietario del Continental Hotel, Winston Scott. Lance Reddick sarà Caronte e Anjelica Huston sarà The Director. Tra i nuovi arrivati troviamo Norman Reedus e Catalina Sandino Moreno, i cui personaggi non sono ancora stati rivelati.

Per quanto riguarda la trama, Keanu Reeves ha rivelato che Ballerina non sposterà ulteriormente la linea temporale di John Wick: Capitolo 3 – Parabellum, ma potrebbe espandere e ricontestualizzare gli eventi del quarto capitolo. La storia gira attorno alla vita di una ballerina killer alla ricerca degli assassini dei suoi cari. Farà di tutto per vendicare la loro morte. Una trama semplice, ma efficace: come dimostrano i lavori precedenti, le storie di John Wick prediligono sempre la linearità.

Data di uscita e trailer

Si prevede, inoltre, che in Ballerina ci saranno delle sovrapposizioni con le trame della serie principale: anche se il personaggio di John Wick è marginalmente coinvolto nella storia, rappresenterà la chiave di volta per gli incassi cinematografici.

La data di uscita del film è stata finalmente rivelata: Ballerina sbarcherà nelle sale cinematografiche il 7 giugno 2024, a poco più di un anno di distanza dall’uscita del quarto capitolo. Di seguito il trailer ufficiale, che offre diversi suggerimenti sulla trama: