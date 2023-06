Cinema Tartarughe Ninja: Caos Mutante | Il trailer ufficiale rivela cosa aspettarsi dalla trama Di Giada Massironi - 4

È stato rilasciato il trailer ufficiale per l’uscita di Tartarughe Ninja: Caos Mutante, che rivela cosa aspettarsi dal film di animazione.

Il nuovo trailer ci porta nel mondo delle tartarughe Ninja e anticipa alcuni aspetti della trama che vedremo svilupparsi nel film. Prodotto da Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver, ci si attende che Tartarughe Ninja: Caos Mutante porterà una rivoluzione nel mondo del cinema.

Per la prima volta il fumetto dei Mirage Studios, prodotto nel 1984, prenderà vita sul grande schermo, portando nelle sale cinematografiche milioni di bambini e adulti.

Cosa aspettarsi da Tartarughe Ninja: Caos Mutante

In questo film le tartarughe Ninja, protagoniste delle avventure, saranno cresciute e diventeranno degli adolescenti veri e propri, animati da sogni, passioni, desideri e vizi. Ecco perché saranno doppiati da giovani attori che hanno avuto questa opportunità fenomenale di far parte del cast di uno dei film di animazione più attesi degli ultimi anni.

L’uscita di Tartarughe Ninja: Caos Mutante è attesa per il 4 agosto, ma la Paramount ha già presentato il trailer, che ci permette di sbirciare nell’universo delle tartarughe Ninja narrato nel film. Il trailer, infatti, rivela chi è il nuovo cattivo da combattere: si tratta di Superfly, interpretato da Ice Cube. Questo personaggio malefico ha in serbo un nuovo piano per creare un esercito di mutanti.

Il trailer ufficiale

Dalle immagini pubblicate pare che il film si concentrerà sulla battaglia dei fratelli nel cercare di frenare il piano di Superfly, che vorrebbe distruggere l’intera umanità. Non solo, dal trailer si capisce che nel film ci sarà una grande dose di umorismo adolescenziale, in linea con i nostri tempi: i fratelli si chiedono come sarebbero se fossero umani e affrontano alcune questioni personali che hanno accomunato tutti noi.

Ciò che potrebbe deludere in Tartarughe Ninja: Caos Mutante è l’assenza di Shredder, che potrebbe lasciare un grande vuoto nella trama. Nonostante questo, questo film di animazione si propone come una nuova interpretazione del classico cartone animato che eravamo abituati a vedere sul piccolo schermo. Ecco perché i cambiamenti dovrebbero essere accolti con favore, e non vissuti come un tradimento.

Lo stile da fumetto ricorda molto quello di Spiderman del 2018. La storia si prospetta interessante e, a prescindere dal taglio che decideranno di dare al film, secondo l’opinione di molti sarà un grande successo. Aspettatevi anche uno svecchiamento dei personaggi, che probabilmente si troveranno ad affrontare i problemi che incombono sul mondo moderno. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti prima della data di uscita, il 4 agosto 2023.