Cinema Barbie: data di uscita, trailer, trama, cast e tutti i dettagli che sappiamo sul film Di Federico Del Ferraro - 10

Uno dei film più attesi dell’anno è Barbie di Greta Gerwig: ecco tutto ciò che sappiamo sulla pellicola più rosa di sempre.

Barbie è ormai sulla bocca di tutti. Il progetto, a lungo discusso e chiacchierato, è sempre più vicino e le informazioni a suo riguardo, che un tempo erano così scarne, sono ormai piuttosto fitte. Sappiamo varie cose sulla trama, sul cast ed in generale sulle intenzioni del film, ma quanto basta per rendere l’attesa elettrizzante. Per stare certo di non esserti perso niente di Barbie, ecco tutto ciò che c’è di pubblico riguardo il film di Greta Gerwig.

Il trailer di Barbie e la trama

Barbie si è concretizzato agli occhi del pubblico a dicembre 2022 col primo teaser trailer, una citazione a 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick che già lasciava presagire le intenzioni del film. A questo è seguito il teaser trailer di aprile, che mostrava invece la coloratissima ambientazione di Barbie Land e i vari personaggi, tutti versioni diverse di Barbie e Ken – così come esistevano varie versioni delle bambole della Mattel.

Il trailer vero e proprio è stato distribuito a fine maggio ed ha finalmente rivelato molto di più sulla trama del film. La vita perfetta (ma di plastica) della Barbie protagonista va a rotoli quando iniziano a verificarsi degli eventi disturbanti: Barbie ha dubbi sulla sua mortalità, i suoi piedi perdono la conformazione a tacco e la quotidianità a Barbie Land perde la sua tipica magia e spensieratezza. Ciò che accade, descrive l’attrice protagonista Margot Robbie, è che Barbie vive una crisi esistenziale.

Questi eventi porteranno Barbie a dover prendere una decisione: scegliere la sua vita di sempre a Barbie Land ma restare all’ignoto sulle verità del mondo, oppure avventurarsi nel mondo reale e vivere con meno semplicità, ma più coscienza. Il bivio, rappresentato da una scarpa con il tacco e da un sandalo, porterà Barbie (e Ken con lei) fuori da Barbie Land ed al suo risveglio interiore.

Il cast di Barbie

Barbie presenta un ensemble cast davvero notevole, reso possibile dalle varie iterazioni della bambola targata Mattel distribuite negli anni. Margot Robbie e Ryan Gosling interpretano le versioni base di Barbie e Ken, mentre le altre bambole sono interpretate da Kate McKinnon (ginnasta), Emma Mackey (fisica), Alexandra Schipp (autrice), Sharon Rooney (avvocata), Nicola Coughlan (diplomatica), Anna Cruz Kayne (giudice), Ritu Arya (giornalista), Issa Rae (presidente), Dua Lipa (sirena) ed Hari Nef (medico). Fra i Ken troviamo invece Simu Liu, Kingsley Ben-Adir, Ncuti Gatwa, Scott Evans e John Cena. A Barbie Land troviamo infine Michael Cera (Allan, amico di Ken) ed Emerald Fennell (Midge, amica di Barbie).

Nel mondo reale ci sono altri personaggi che incroceranno il cammino di Barbie e Ken. Anzitutto Will Ferrell, che interpreterà il CEO della Mattel, poi Connor Swindells e Jamie Demetriou come impiegati dell’azienda, America Ferrera ed Ariana Greenblatt come le umane Gloria e Sasha, ed infine Helen Mirren sarà la Narratrice.

A chi è rivolto Barbie?

Barbie, già solo dal titolo, è un successo economico assicurato. Il progetto comprende tantissimi nomi e sembra essere aperto a tutti i tipi di spettatore, dall’appassionato al critico della linea di bambole firmata Mattel. A quanto pare, questo era l’obiettivo del film per tutto il tempo. Robbie ha dichiarato che l’obiettivo è quello di onorare la proprietà intellettuale di Barbie e allo stesso tempo provocare una discussione sul ruolo che queste bambole hanno avuto nella società, e che se dovessero riuscirci il progetto si potrebbe considerare un successo.

Anche Will Ferrell, che nel film veste i panni del CEO della Mattel, ha confermato questo punto di vista. “È, a mio parere, l’esempio perfetto di arte alta e bassa contemporaneamente. È un omaggio affettuoso al brand ma allo stesso tempo non potrebbe essere più satirico”. Il film vuole quindi omaggiare Barbie ma senza sollevarla delle sue responsabilità sociali, ovvero quelle di aver creato una immagine idealizzata della femminilità.

Quando Barbie arriverà nelle sale cinematografiche?

Barbie, scritto a due mani dai coniugi Greta Gerwig e Noah Baumbach e diretto dalla stessa Gerwig, uscirà nelle sale italiane il 20 luglio 2023. Il giorno successivo sarà pubblicata la colonna sonora del film, composta dal premio Oscar Alexandre Desplat, che contiene canzoni da artisti come Ava Max, Charli XCX, Dominic Fike, Fifty Fifty, Gayle, Haim, Ice Spice, Kali, Karol G, Khalid, Lizzo, Nicki Minaj, PinkPantheress, Tame Impala, The Kid Laroi e i membri del cast Ryan Gosling e Dua Lipa; anche la famosa canzone Barbie Girl di Aqua sarà nel film.