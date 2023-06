Cinema Oppenheimer: trailer, cast, data di uscita e tutto quello che sappiamo sul film Di Federico Del Ferraro - 11

Oppenheimer è uno dei film più attesi dell’anno, da uno dei registi più amati del terzo millennio. Ecco tutto quello che sappiamo.

Il nome Christopher Nolan è un nome che catalizza le attenzioni del pubblico (cinefilo e non) come pochi altri. La sua carriera è andata a conquistare il mondo progressivamente con le sue storie epiche e visivamente spettacolari, dalla trilogia di Batman ai colossal Inception e Interstellar, fino al gigante war movie Dunkirk ed il suo più recente sforzo, il fantascientifico Tenet. Il suo prossimo film si porta dietro un’attesa incredibilmente carica: è il biopic sul fisico statunitense J. Robert Oppenheimer, considerato il padre della bomba atomica, e si chiamerà proprio Oppenheimer.

Shot with IMAX Film Cameras, experience Christopher Nolan’s #Oppenheimer in IMAX, July 21. 70mm IMAX Film and IMAX tickets are on sale now: https://t.co/t7whaBFK3e pic.twitter.com/lTuFh4NZYR — Oppenheimer (@OppenheimerFilm) June 1, 2023

Le ultime novità: dietro le quinte, poster e PG rating

Dopo mesi in cui fan e curiosi potevano contare solo su poche immagini ed informazioni, Oppenheimer ha finalmente divulgato più contenuto e stuzzicato l’hype del pubblico. Nelle ultime settimane sono arrivate nuove immagini, un poster ufficiale, un dietro le quinte e, ovviamente, il trailer ufficiale. Ma andiamo per gradi. Anzitutto, il film ha ricevuto la classificazione ufficiale della MPA (Motion Picture Association) riguardo le età del pubblico a cui sarà concessa la visione: per la prima volta dopo 21 anni un film di Christopher Nolan viene classificato come Restricted, ovvero vietato ai minori di 17 anni senza un accompagnatore adulto. Le motivazioni sono il “sesso, nudità e linguaggio” presenti nel film.

L’account ufficiale Twitter del film ha rilasciato un video di tre minuti del dietro le quinte del film. Per tutti coloro interessati a questo aspetto dell’opera è senz’altro una visione da non perdere: vengono mostrati alcuni frame del film vero e proprio, ma il protagonista del behind the scenes è l’IMAX. Oppenheimer è stato girato in pellicola 65mm completamente per IMAX, il formato cinematografico per eccellenza. Nolan punta ad offrire la migliore esperienza possibile in sala, il luogo ideale per la fruizione, ed ha ideato un modo per riuscirci. I membri del cast contribuiscono con i loro commenti sulla scelta di Nolan.

Insieme al dietro le quinte troviamo anche un poster dedicato completamente all’IMAX in cui vediamo un uomo salire su una torretta, l’intero ambiente divorato dalle fiamme dell’esplosione. Il poster non rivela nulla ovviamente, ma sottolinea la componente epica del racconto e dell’estetica di Oppenheimer.

Il cast ed i loro pareri sul film

Un ennesimo punto di forza assoluto di Oppenheimer è il suo cast. Dal primo all’ultimo ruolo, la cast list è stracolma di nomi di prim’ordine: Cillian Murphy guida il cast nel ruolo di J. Robert Oppenheimer ed accanto a lui troviamo Emily Blunt come Kitty Oppenheimer, Matt Damon come il Generale Leslie Groves, Robert Downey Jr. come l’ufficiale Lewis Strauss, Florence Pugh come Jean Tatlock, e ancora Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Kenneth Branagh, Matthew Modine, Jack Quaid, Josh Peck, Gustaf Skarsgård, Gary Oldman, Casey Affleck, James D’Arcy e molti, molti altri. Non tutti hanno ruoli di rilievo, e questo vuol dire che Nolan ha puntato alle stelle anche per personaggi secondari, terziari o addirittura comparse.

Cillian Murphy ha dichiarato che questo è il ruolo che aspettava da tempo. L’attore è alla sesta collaborazione con Nolan, ma al primo ruolo da protagonista con lui. Circa il film, Murphy ha detto: “Penso che il film sia sensazionale. […] da amante di film, da cinefilo, sono un fan di Chris Nolan”. Anche Emily Blunt e Matt Damon hanno elogiato Oppenheimer e Murphy in particolare: Damon ha detto che “quando sei al centro di un film di questa portata, devi girare sette scene al giorno, hai bisogno di un tipo di concentrazione, attenzione e dedizione di un altro livello”. Blunt si è detta impressionata dal magnetismo di Murphy in “ogni minimo dettaglio”.

Quando vedremo Oppenheimer

Oppenheimer sarà nelle sale cinematografiche italiane dal 23 agosto 2023, un mese dopo la distribuzione statunitense. È assicurato che un film di tale portata circolerà in rete prima dell’arrivo in sala, ma consigliamo a tutti di mettersi una mano sulla coscienza e godersi la pellicola di Christopher Nolan come il cinema comanda, ovvero sul grande schermo.