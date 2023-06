Cinema Captain America 4 cambia titolo e rivela il costume da Cap di Anthony Mackie Di Federico Del Ferraro - 8

Il quarto film dedicato a Captain America, e primo capitolo del nuovo Cap, ha cambiato titolo: non più New World Order.

Captain America 4 è il trentaquattresimo film del Marvel Cinematic Universe e fa parte della Fase Cinque dell’universo narrativo. La pellicola rappresenta il ritorno dell’eroe più patriottico di sempre, ma a vestire il costume ed impugnare lo scudo non ci sarà più Steve Rogers (Chris Evans) bensì il suo erede Sam Wilson, interpretato da Anthony Mackie. Il passaggio di consegne, avvenuto nella miniserie The Falcon and the Winter Soldier, verrà a compimento in Captain America 4.

Ma qual è il titolo di questo film? Inizialmente chiamato Captain America: New World Order, i Marvel Studios hanno deciso di cambiarne dicitura e scegliere qualcosa di più vicino ai fumetti. Il nome ufficiale diventa quindi Captain America: Brave New World, concettualmente simile ma che ci offre degli spunti di ricerca per cercare di capire cosa si nasconde dietro questo capitolo dell’universo narrativo più grande e seguito della storia.

Cosa ci suggerisce il titolo Brave New World

New World Order era un titolo che lasciava trasparire un accenno di storia: il nuovo Capitan America e i suoi alleati dovranno affrontare una forza nemica che prenderà il sopravvento sul mondo intero. Brave New World indica le stesse circostanze, mettendo l’accento sul “coraggio” di questo nuovo mondo – probabilmente legato alla resistenza dei supereroi agli antagonisti in questione.

Il titolo però ci riporta in particolare ad una storyline dei fumetti Marvel intitolata Secret Empire in cui si veniva a scoprire che Capitan America era stato rimpiazzato molto prima da una duplicato di Teschio Rosso e, insieme all’Hydra, il supereroe-malvagio prende il controllo del pianeta. In Secret Empire: Brave New World gli altri eroi devono affrontare questa situazione ed il predominio dell’Hydra sulla Terra.

Questo significa che in Captain America: Brave New World potremmo assistere alla conquista del pianeta da parte di qualche essere malvagio. Si tratterà forse di Leader, alias di Samuel Sterns (interpretato da Tim Blake Nelson), il biologo cellulare che, contaminato dal sangue di Bruce Banner, ha ottenuto un’intelligenza sovrumana.

Cast e data di Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World ha un cast molto ricco: il protagonista Cap è interpretato da Anthony Mackie, precedentemente Falcon, mentre il nuovo Falcon è interpretato da Danny Ramirez (Top Gun: Maverick). Troviamo poi Tim Blake Nelson (La ballata di Buster Scruggs), Carl Lumbly (Doctor Sleep), Harrison Ford (Indiana Jones, Blade Runner, Star Wars), Shira Haas (Unorthodox), Liv Tyler (Il signore degli anelli), Xosha Roquemore (Precious) e Seth Rollins (Like a Boss).

Captain America: Brave New World è previsto per il 3 maggio 2024 negli Stati Uniti. In Italia la data di uscita sarà probabilmente anticipata al 1 o 2 maggio.