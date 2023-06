News Joker: Folie à Deux, tutti i grandi nomi del cast già confermati Di Marina Londei - 8

Ecco tutti i grandi nomi che prenderanno parte del cast di Joker: Folie à Deux, previsto per il prossimo anno.

Todd Phillips è pronto a tornare con la sua versione di Joker in Joker: Folie à Deux. Al momento non si conoscono molti dettagli della trama, ma si conoscono già alcuni personaggi e attori che entreranno a fare parte della nuova versione di Gotham City.

Come i fan di Phillips sanno bene, i suoi film ritraggono un Joker piuttosto diverso da quello del DCEU. Nella sua saga il personaggio è diventato protagonista e viene raccontato a prescindere dal suo rapporto con Batman.

Le origini del pagliaccio-criminale sono ben diverse da quelle a cui siamo abituati. Nel prossimo film ritroveremo ovviamente Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck, un comico fallito alle prese con una malattia mentale che viene spinto al limite dal decadimento di Gotham City e da alcune rivelazioni scioccanti sulla sua famiglia.

Le azioni di Arthur hanno involontariamente ispirato una rivoluzione contro i ricchi che ha raggiunto il suo culmine dopo l’apparizione mortale di Arthur nello show di Murray Franklin (Robert De Niro). La prossima pellicola, probabilmente, porterà gli spettatori all’Arkham State Hospital, di fatto confermando che la conclusione del primo film non era frutto dell’immaginazione di Arthur.

Scopriremo di più sulla vita di Fleck e sulla sua discesa verso gli inferi, e al contempo vivremo le nuove relazioni dell’uomo ora che ha abbracciato definitivamente il caos. All’ospedale di Arkham Arthur incontrerà un nuovo medico, il quale diventerà suo alleato, oltre che interesse amoroso.

Joker e Harley

Nel secondo film di Phillips non poteva mancare Harley Quinn, la psicologa che conoscerà Arthur, si innamorerà di lui e deciderà di seguirlo dopo essere stata manipolata dall’uomo. Come sappiamo non sarà Margot Robbie a vestire i panni dell’amata di Joker, ma Lady Gaga: una scelta che inizialmente ha stupito molti, ma che ora è stata accettata di buon grado.

Non ci sono molti dettagli sul vero ruolo di Harley Quinn nel prossimo film, ma di certo verrà dedicato tutto il tempo necessario ad approfondire la loro relazione e scoprire l’origine di uno degli amori più famosi dei fumetti.

Harvey Dent

Sebbene non ci siano conferme su chi interpreterà Harvey Dent in Joker 2, la sua presenza nel film è stata confermata dalle foto del set condivise sui social media. Nelle foto si vedevano diverse persone mentre protestavano per la libertà di Arthur e per la giustizia nei suoi confronti, e tra i manifesti ce n’era uno che recitava “Harvey Dent è il Clown”.

Dent potrebbe quindi essere coinvolto nella storia, diventando così l’antagonista del prossimo film. Conosciuto ai più come “Due Facce”, il brillante avvocato di Gotham darà del filo da torcere al protagonista e, chissà, forse riusciremo a seguire anche la sua discesa negli inferi e la sua trasformazione.