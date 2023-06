Cinema I Mercenari 4: arrivato il trailer e Stallone prova a fermare la terza guerra mondiale Di Elisa Sirtori - 10

Il quarto capitolo de I Mercenari sta per tornare al cinema quasi un decennio dopo l’ultima uscita, ritroveremo di nuovo Barney Ross.

Sylvester Stallone sta per tornare a vestire i panni di Barney Ross in I Mercenari 4 dopo quasi un decennio dal capitolo precedente, questa sarà anche l’ultima forsennata corsa per l’attore hollywoodiano che passerà il testimone a Jason Statham nei panni si Lee Christmas, visto che la data di uscita della pellicola si avvicina la Lionsgate ha condiviso un trailer per tutti gli appassionati.

questo nuovo sguardo sul film ci permette di far subito la conoscenza del personaggio interpretato da Megan Fox che durante la clip ha un intenso confronto con Lee Christmas, si evince subito che saranno loro i protagonisti della trama che comprendere moltissime celebrità.

Proseguendo nel video, infatti, notiamo che i grandissimi interpreti de I mercenari sono tornati all’azione per questa nuova avventura adrenalinica. Oltre al trailer abbiamo anche il nuovo poster che sicuramente manderà i fan su di giri.

Cosa ci racconta il trailer de I Mercenari 4

Quello che notiamo subito dal trailer de I Mercenari 4 è che il film prenderà una direzione ben precisa, diversamente dalle pellicole precedenti è stato scelto di avere una trama più semplice e lineare, oltre a voler puntare maggiormente i riflettori sui personaggi, come infatti abbiamo notato dalla scena iniziale. La vicenda si svolge in un sottomarino che trasporta missili nucleari.

Nei film precedenti abbiamo visto epiche scene d’azione e la partecipazione di grandissimi attori come Antonio Banderas, Jet Li, Wesley Snipes, Terry Crews, Mel Gibson, Harrison Ford e Arnold Schwarzenegger, oltre ovviamente a Stallone, Statham, Lundgren e Couture. In questo nuovo capitolo troveremo Dolph Lundgren, Randy Couture, 50 Cent, Tony Jaa, Iko Uwais, Randy Couture e Andy García oltre ai già citati prima.

Data di uscita di I Mercenari 4

La pellicola I Mercenari 4 arriverà nelle sale cinematografiche il 22 settembre 2023 e visto che sarebbe stato molti difficile, se non impossibile, replicare la grandezza dell’azione dei film precedenti, è stata una scelta coraggiosa ma sensata quella di renderlo un progetto più discreto.

Questo renderà a Stallone molto più semplice il passaggio di testimone a Statham se per caso si decidesse di portare avanti il franchise con un sequel. Inoltre, incentrandosi maggiormente sui personaggi è possibile che il pubblico possa empatizzare maggiormente con loro e quindi appassionarsi a delle possibili storie future. A questo punto non ci resta che aspettare che il quarto capitolo de I Mercenari arrivi nelle sale il 22 di settembre 2023.