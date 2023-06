Cinema Ghostbusters 2: un nuovo poster dà importanti indizi su titolo e trama del prossimo film Di Marina Londei - 8

Ghostbusters 2 ha un nuovo poster che ha scatenato la fantasia dei fan: ecco quale potrebbe essere il titolo della nuova pellicola.

Dopo il successo del primo film, Jason Reitman è pronto a intrattenere gli spettatori con una nuova pellicola sugli acchiappafantasmi più amati del mondo: Ghostbusters 2, al momento senza un titolo ufficiale, tornerà alla fine di quest’anno e i fan non stanno più nella pelle.

Le riprese sono cominciate lo scorso 20 marzo e per il momento la data prevista d’uscita, salvo cambiamenti, è il 20 dicembre prossimo. Per ora un possibile titolo sembra essere Ghostbusters: Firehouse, ma non ci sono conferme in tal senso.

Già confermata la presenza di Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon Paul Rudd nei panni rispettivamente di Phoebe, Trevor, Callie Spengler e Gary Grooberson, professore, sismologo e scienziato. Sembra inoltre che ritroveremo Ernie Hudson e William Atherton, ovvero Winston Zeddemore e Walter Peck dei primi film sugli acchiappafantasmi.

Pochi giorni fa l’account Twitter ufficiale del film ha rilasciato un nuovo poster con l’iconico logo del franchise, scatenando il web e la fantasia dei fan della saga: l’immagine sta fornendo spunti interessanti sul titolo e sulla trama del nuovo film.

Il nuovo poster di Ghostbusters 2

Lo scorso 9 giugno il profilo ufficiale del franchise ha pubblicato un nuovo poster del film con il famoso logo in versione “ghiacciata”. Il post, senza alcuna descrizione aggiuntiva, ha portato tanti fan a chiedersi quale potrebbe essere il titolo della nuova pellicola, oltre ovviamente a scatenare un’ondata di entusiasmo.

Secondo una delle teorie più accreditate, il nuovo logo rimanderebbe all’idea originale di Dan Ackroyd per Ghostbusters III: il film, mai uscito, si sarebbe dovuto chiamare Hellbent e avrebbe visto i protagonisti viaggiare in un altro universo, in una versione alternativa di Manhattan chiamata Manhellton. Gli acchiappafantasmi se la sarebbero dovuta vedere con Lucifero in persona e avrebbero dovuto impedire che le anime dei morti conquistassero la terra.

Le idee sul titolo

L’idea di Ackroyd non è mai stata realizzata, ma il nuovo Ghostbusters potrebbe essere il film giusto per farla diventare realtà. I fan non vedono l’ora di scoprire se i loro pronostici si riveleranno corretti e hanno cominciato ad avanzare alcune ipotesi sul titolo del nuovo film: A cold day in hell si legge sui social, ma anche Hell freezes over.

Le idee sono tante e fantasiose, e chissà che qualcuno non abbia indovinato il titolo della prossima pellicola. In qualsiasi modo si chiamerà il film, l’uscita al cinema è sempre più vicina e le aspettative si fanno sempre più alte: riuscirà il prossimo Ghostbusters a conquistare anche i fan più esigenti?