Cinema Elemental: quando arriverà su Disney+ il nuovo film d’animazione della Pixar? Di Camilla Conti - 18

Non manca molto all’uscita straordinaria di Elemental nelle sale cinematografiche, ma presto sarà anche su Disney+.

Il nuovo film della Disney targato Pixar sta per debuttare nelle sale cinematografiche prima di approdare sulla piattaforma di Topolino, il 26esimo film della casa di produzione, che oramai da 30 anni collabora con Disney ha decisamente rivoluzionato il mondo dell’animazione dalla sua prima uscita con Toy Story.

Punto focale della Pixar è quello di creare sempre delle storia originali con personaggi del tutto unici e mondi nuovi dove la trama non si ferma solo a una storia per bambini, ma ha sempre un messaggio di sottofondo più profondo, dove spesso sono proprio le emozioni a parlare

Con questo presupposto è stato creato anche l’ultimo progetto Elemental che debutterà nei cinema il 21 giugno per poi passare direttamente alla piattaforma di streaming Disney+ che da quando è stata lanciata nel 2019 ha resto lo streaming parte integrante del suo modello di business, in alcune occasioni ha optato per far uscire i film direttamente sulla piattaforma senza passare dal cinema, idea vincente durante il periodo Covid, come è stato per esempio con Red.

Adesso Elemental è pronto a seguire le orme dei sui predecessori, come per esempio Lightyear con un primo debutto al cinema prima di arrivare direttamente sulla piattaforma per poterlo vedere comodamente dal divano di casa.

Quando arriverà Elemental su Disney+

Ci sono buone probabilità che il nuovo film animato Pixar Elemental arrivi sulla piattaforma di streaming con settembre 2023 lasciando così la possibilità al film di sentire i primi pareri del pubblico e critica valutando la riuscita. Nel corso di questi anni Disney ha diversificato costantemente le sue scelte di rilascio su Disney+.

Il grande cambiamento è avvenuto quando Bob Chapek ha sostituito Bob Chapek nel ruolo di amministratore delegato, togliendo la regola fissa dei 45 giorni di debutto al cinema prima di passare allo streaming e lasciando qualche mese in più tra le due uscite, lo abbiamo visto per esempio con Avatar: La via dell’acqua e Ant-Man and the Wasp: Quantumania che hanno lungamente superato i 45 giorni.

Quali potrebbero essere le varianti per l’uscita in streaming

A oggi si prevede che Elemental arrivi su Disney+ con settembre permettendo alla pellicola di rimanere tre mesi nelle sale, ma ci sono stati altri casi eclatanti in cui dopo un approdo timido al cinema, le pellicole hanno avuto un grande risalto proprio grazie allo streaming, come è stato con Encanto, diventato un fenomeno di massa dolo dopo essere arrivato su Disney+, mentre al botteghino non era andato molto bene.

Quindi è possibile che se Elemental dovesse trovare difficoltà a farsi spazio nelle sale cinematografiche, con risultati non troppo soddisfacenti, è possibile che il rilascio su Disney + possa essere anticipato così da permettergli di avere un pubblico più ampio e diventare l’ennesimo successo, quindi non sarebbe assurdo ipotizzare un’uscita anticipata ad agosto.

Non ci resta che aspettare che Elemental debutti in sala il 21 giugno e vedere come andranno le cose.