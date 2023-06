Cinema Carl’s Date: il cortometraggio dedicato ad Up sarà proiettato prima di Elemental Di Elisa Sirtori - 12

Tutti abbiamo amato il cartone animato Up uscito nel 2009, adesso avremo un cortometraggio su Carla prima di Elemental.

Nel nostro cuore si è aperto un piccolo varco dopo aver visto il film d’animazione Pixar del 2009 Up e adesso, per la gioia degli innumerevoli fan, avremo un piccolo sequel con un cortometraggio che verrà proiettato in sala prima di vedere Elemental.

Ritroveremo i nostri amati protagonisti Carl e Dug mentre si preparano ad affrontare un grandissima sfida: il primo appuntamento di Carl dopo la morte dell’amata moglie Ellie. Scopriamo che la moglie di Carl è deceduta già dai primi minuti del film grazie ad alcune sequenze tanto belle quanto strazianti e per quando lei fisicamente non faccia parte di Up è una presenza costante e importante per la storia.

Carl è un uomo che ha perso le speranze nell’amore e si è rinchiuso nel suo dolore e nel lutto affrontando in modo deciso questo tema, vediamo una profonda evoluzione del personaggio, dove l’anziano riesce a lasciarsi andare grazie alla sua nuova famiglia ritrovata, formata da Dug e dal giovane con tanti buoni propositi, il boy scout Russell.

Alla fine del film Carl, da burbero e solitario vedovo si trasforma in un personaggio adorabile dimostrando il suo cuore grande, adesso avremo una nuova avventura per lui, forse è pronto per una nuova fase della sua vita.

Carl’s Date, di cosa parla il cortometraggio

Nel prossimo cortometraggio in arrivo al cinema prima di Elemental vedremo Carl accettare con non poche remore l’invito di un’amica per un appuntamento, quello che lo preoccupa è anche non avere idea di come ci si comporti oggi durante gli appuntamenti, così è proprio il suo amico inseparabile Dug a trovare il modo per farlo rilassare e dargli qualche buon consiglio per fare amicizia. Sicuramente ci sarà molto da ridere, ma anche da far battere il cuore come solo Up sa fare.

Non è la prima volta che Up ha un sequel, infatti nel 2021 è uscito in esclusiva su Disney+ ‘Una vita da Dug’ dove veniva seguita la vita dell’amico peloso di Carl mentre cercava di ambientarsi in periferia, attraverso cinque cortometraggi. Adesso, con la scelta di posizionare il cortometraggio Carl’s Date prima della proiezione di Elemental si ritorna alla tradizione della Pixar, quando si andava al cinema a vedere un film animato anche per scoprire quale fosse il cortometraggio abbinato prima della pellicola. Era dal 2018 con Bao, che veniva proiettato prima degli Incredibili 2 che non succedeva.