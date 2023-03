Elemental, ecco il nuovo trailer del nuovo film firmato Disney e Pixar

Disney ha pubblicato il trailer del prossimo film animato in collaborazione con Pixar: Elemental, la storia degli opposti che si attraggono.

La nuova avventura di Disney e Pixar racconterà le avventure di due elementi in natura, quella del fuoco e dell’acqua, la storia del film Elemental si basa sull’espressione “gli opposti si attraggono”, ci troviamo in un luogo chiamato Element City, una metropoli frenetica in cui coabitano individui composti da acqua, terra, fuoco e aria, quella che noi scopriremo sarà però la relazione che si andrà a instaurare tra Wade Ripple e Ember Lumen, ovvero acqua e fuoco. Lo stesso regista, Peter Sohn, ha raccontato in una recente intervista quello che unisce questi due elementi.

“La cosa divertente è che son oggettivamente così diametralmente opposti, quello che li unisce è un diagramma di Venn comune a tutti noi, per quanto riguarda l’essere vulnerabili e il vedersi per la prima volta”. Per finire ha aggiunto, “Non voglio rovinare la visione del film, quindi posso solo dire che si tratta di una visione unica sui loro punti in comune”.

Il progetto per il nuovo film d’animazione Elemental è stato presentato per la prima volta al grande pubblico nel maggio del 2022, con la direzione di Peter Sohn, lo stesso è uno storico della famiglia Pixar, infatti ha lavorato a diversi progetti entrati nel panorama iconico della casa di produzione, tra questi troviamo: All ricerca di Nemo e Gli Incredibili, il suo debutto alla regia invece è avvenuto nel 2015 con Il viaggio di Arlo.

Per quanto riguarda la sceneggiatura tutto il lavoro è stato affidato a Brenda Hsueh, nel suo curriculum troviamo niente meno che serie come How I Met Your Mother e Truth Be Told, il produttore esecutivo invece è Pete Doctor, che abbiamo visto in Inside Out, Up, Soul e Wall-E, insomma abbiamo ben chiaro che livello vorrà raggiungere questo nuovo lavoro.

Data di uscita e sinossi di Elemental

Abbiamo la data di uscita ufficiale per gli Stati Uniti, che è stata fissata per il 16 di giugno, ci si aspetta che a breve anche in Italia venga stabilita una finestra di debutto nelle sale cinematografiche nello stesso periodo, per adesso possiamo intanto vedere il nuovo trailer e scoprire qualche cosa in più sulla storia.

Abbiamo anche la sinossi ufficiale: “Il film racconta un viaggio insieme a una coppia improbabile, Ember e Wade, nella città in cui gli abitanti del fuoco, dell’acqua, della terra e dell’aria vivono contemporaneamente. La focosa giovane donna e il ragazzo dal carattere fluido scopriranno una cosa elementare: quanto abbiano effettivamente in comune”.