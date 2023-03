Tartarughe Ninja: Caos Mutante, data di uscita, trailer, trama, cast e tutto quello che sappiamo

Scopriamo qualcosa in più del prossimo film sulle tartarughe più avventurose della televisione con un bellissimo trailer.

Le Tartarughe Ninja sono uno di quei brand che non va mai via davvero. L’immaginario che hanno creato è talmente iconico e radicato che troverà sempre creativi e spettatori disposti a rendere nuove storie una realtà. I ragazzini cresciuti con il quartetto composto da Michelangelo, Leonardo, Raffaello e Donatello sono ora nelle posizione di produrre film sulle TMNT o di acquistare un biglietto per andare a vederlo, mossi dall’affetto verso quei rettili.

Uno dei bambini innamorati del brand era Seth Rogen, qui produttore, doppiatore e soprattutto mente dietro la re-immaginazione del film. Questo doveva essere il terzo della trilogia prodotta da Michael Bay, ma Rogen l’ha infine convertita a film d’animazione e ne ha completamente ricostruito l’estetica e la storia. Il trailer per Tartarughe Ninja: Caos Mutante ci mostra proprio questa estetica.

Di cosa parlerà Tartarughe Ninja: Caos Mutante?

Caos Mutante riparte dalle basi e ci mostra le quattro tartarughe giovani ed inesperte nelle fogne di New York City. Leonardo con le sue katane, Michelangelo ed i nunchaku, Donatello con il bastone bō e Raffaello con i due sai usciranno allo scoperto per diventare degli eroi ed essere accettati dal mondo e finiranno così per scontrarsi con una serie di creature mutanti, dalle quali il “caos” nel titolo.

Uno degli aspetti più amati – ma spesso dimenticati – delle Tartarughe Ninja è infatti la loro giovane età. I quattro sono dei ragazzi molto poco perfetti ma dal cuore d’oro, ideali per permettere un’identificazione da parte di un pubblico giovane. Tutto questo è riflettuto dalle loro personalità e dal look scelto dalla produzione: a Raffaello manca un dente, Donatello ha degli occhiali, mentre Michelangelo ha l’apparecchio (Leonardo è l’unico senza elementi caratteristici marcati, ma in quanto tale diventa anch’essa una caratterizzazione).

Stile di animazione e regia

Lo stile di animazione prende a piene mani da Spider-Man: Un nuovo universo, l’opera di animazione occidentale per eccellenza degli ultimi decenni. La fotografia ed il design delle tavole ricordano anche Arcane, altro prodotto ampiamente apprezzato dal lato tecnico-artistico. Questo è dovuto a Jeff Rowe, regista di Caos Mutante, che si è ispirato ai suoi stessi sketch delle Tartarughe Ninja risalenti a quando era un adolescente.

Rowe è al suo debutto alla regia di un lungometraggio ma vanta comunque un curriculum prezioso: è stato scrittore per Gravity Falls, Disincanto e I Mitchell contro le macchine, quest’ultimo candidato agli Oscar come miglior film d’animazione nel 2022. Lo sceneggiatore è Brendan O’Brien, autore dei due film di Cattivi vicini e di Casa casinò.

Cast e data di Tartarughe Ninja: Caos Mutante

Caos Mutante vanta un cast eccezionale per dare voce ai suoi disegni. I quattro fratelli protagonisti saranno Nicolas Cantu, Shamon Brown Jr., Micah Abbey e Brady Noon, seguiti dal loro saggio maestro Splinter che prende in prestito la sua voce da Jackie Chan. Fra umani e mutanti troviamo poi una lunga lista fra cui spiccano Seth Rogen, Paul Rudd, Ice Cube, Ayo Edebiri, John Cena, Giancarlo Esposito, Hannibal Buress, Natasia Demetriou, Post Malone, Rose Byrne e Maya Rudolph.

Tartarughe Ninja: Caos Mutante sarà nelle sale statunitensi dal 4 agosto 2023. In Italia, sebbene non ci sia ancora una data confermata, ci aspettiamo che arriverà lo stesso giorno o il precedente, il 3 agosto.