Serie TV Avvocato di difesa 2: trama, cast, data di uscita e tutto quello che sappiamo Di Marina Londei - 12

Avvocato di difesa, serie Netflix di successo, è pronta a tornare con la seconda stagione: ecco cosa sappiamo sui nuovi episodi.

Non c’è dubbio che Avvocato di difesa (titolo originale: The Lincoln lawyer) sia una delle serie più apprezzate prodotte da Netflix. La serie è basata sul romanzo La lista di Michael Connelly e vede come protagonista Mickey Haller, avvocato difensore di Los Angeles, interpretato da Manuel Garcia-Rulfo.

L’avvocato è noto per preparare i propri casi dal sedile posteriore di una Ford Lincoln a noleggio (da qui il titolo della serie). Mickey è caduto in disgrazia dopo un brutto incidente mentre faceva surf, ma quando eredita lo studio e i casi dell’amico Jerry Vincent, ucciso in circostanze da chiarire, decide di riprendere in mano la sua vita.

Mickey rimette così in piedi lo studio dove è segreteria la sua seconda ex moglie, Lorna Crain, e comincia a cercare un autista che lo porti in giro sulle Lincoln. L’uomo si avvale poi dell’aiuto di Cisco, investigatore privato e attuale fidanzato di Lorna.

La storia segue l’evoluzione di Mickey, i casi che si trova ad affrontare e le contraddizioni di un sistema marcio, e nel frattempo l’avvocato cerca di scoprire cosa è accaduto davvero all’amico Jerry Vincent e chi è stato ad assassinarlo.

Avvocato di difesa 2: trama e cast

Mickey è pronto a tornare e affrontare nuovi casi. Lo scorso 15 giugno Netflix ha rilasciato un nuovo trailer della seconda stagione, confermando che la data di uscita dei nuovi episodi è sempre più vicina. La prossima stagione seguirà gli eventi del quarto libro della serie, Il quinto testimone, oltre a risolvere alcune questioni in sospeso della prima stagione. Negli ultimi episodi ha fatto la sua comparsa un misterioso personaggio che sembra essere il killer di Martha Renteria.

Nel cast della prossima stagione ritroveremo Neve Campbell nei panni di Maggie McPherson e Becki Newton nei panni di Lorna, oltre ovviamente a Manuel Garcia-Rulfo. Non ci sarà invece Christopher Gorham, l’interprete di Trevor Elliot.

Data di uscita

Il nuovo trailer ha reso i fan della serie ancora più impazienti, e in molti si stanno chiedendo quando, finalmente, potranno rivedere Mickey in azione. Ormai siamo agli sgoccioli: Avvocato di difesa 2 è previsto in uscita su Netflix il 6 luglio. La prossima stagione sarà però divisa in due parti e la seconda tranche di episodi uscirà il 3 agosto.

La seconda stagione conterà 10 episodi e non è chiaro se la divisione sarà perfettamente a metà o seguirà logiche di trama. Siete pronti a scoprire cosa accadrà a Mickey e gli altri nei prossimi episodi della serie?