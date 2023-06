Serie TV Il Paradiso delle Signore 8: escono novità assurde | Il futuro di Salvatore è in bilico Di Mia Lonigro - 15

Nel Paradiso delle Signore stagione 8 ci potrebbero essere delle assenze molto pesanti. Parola all’attore che interpreta Salvatore Amato.

Il Paradiso delle Signore è uno dei programmi di punta di Rai 1. La fiction in onda nella fascia pomeridiana continua ad appassionare milioni di spettatori che incollati al piccolo schermo si sono ormai affezionati alle vicende dei protagonisti della serie.

Nonostante siano passati un po’ di anni e abbia cambiato un po’ di volte la programmazione nel palinsesto televisivo, Il Paradiso delle Signore è un continuo successo merito delle storie raccontate e di interpretazioni di attori più che egregi.

Ovviamente nel corso della serie molti personaggi sono andati via ma allo stesso tempo Il Paradiso delle Signore ne ha acquistati altri altrettanto interessanti. Ora che la sua settima stagione è giunta al termine in molti si chiedono chi tornerà per il prossimo capitolo della fiction più amati della Rai.

Un protagonista nello specifico ha un futuro parecchio in bilico ma a parlare questa volta ci ha pensato proprio l’attore che interpreta Salvatore, Emanuel Caserio che mette in chiaro la sua posizione una volta per tutte. Vediamo più nel dettaglio.

Il post Instagram di Emanuel Caserio

Un particolare post pubblicato su Instagram ha messo in allarme i fan de Il Paradiso delle Signore i quali hanno subito ipotizzato un addio definitivo di Caserio alla fiction di Rai 1. Sostanzialmente l’uomo ha ringraziato tutti quelli che hanno lavorato con lui nella serie omaggiandoli per cinque bellissimi anni della sua vita.

Allo stesso tempo ha fatto sapere ai suoi followers di essere in viaggio per Napoli per nuovi entusiasmanti progetti lasciando per giunta intendere che non tornerà nella fiction ambientata negli anni ’50 e 60. Tuttavia, l’attore stesso ha poi fatto una precisazione chiarendo al meglio quello che sarà poi il suo futuro ne Il Paradiso delle Signore.

Chi va e chi resto al Paradiso delle Signore

E’ stato, infatti, lo stesso Emanuel Caserio a tranquillizzare i fan comunicando loro che non avrebbe abbandonato la serie. Con molta probabilità, però, apparirà in meno puntate della fiction e quindi la sua storyline sarà inevitabilmente ridotta. Ecco che in tanti possono ancora sognare con la storia d’amore tra lui ed Elvira sperando in un Happy Ending.

Insomma, Il Paradiso delle Signore tornerà ad ottobre con la nuovissima stagione numero otto: i fan della serie vedranno nuovamente e contro ogni aspettativa anche Vittorio Conti interpretato da Alessandro Tersigni anche lui sotto l’occhio del ciclone per un probabile addio alla fiction. Continuerà ad essere protagonista, invece, insieme a la contessa Adelaide di Sant’Erasmo per la gioia dei numerosi amanti de Il Paradiso delle Signore.