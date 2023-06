Serie TV Big Mouth stagione 7: data di uscita, cast, trama e tutto quello che sappiamo Di Federico Del Ferraro - 12

Le meraviglie e gli orrori dell’adolescenza torneranno nel 2023 con gli inesperti ragazzini e i mostri degli ormoni di Big Mouth.

Big Mouth è un prodotto moderno sotto tanti punti di vista. I suoi creatori, Andrew Goldberg, Nick Kroll, Mark Levin e Jennifer Flackett, aveva un’idea di racconto ed hanno fatto delle scelte moderne, appunto: Big Mouth si sarebbe fatta in animazione, con un look originale ed immediatamente riconoscibile; la serie avrebbe trattato temi adolescenziali ma con serietà e, aspetto fondamentale, senza peli sulla lingua; infine, i temi in questione si sarebbero incarnati in dei mostri che per i nostri personaggi sono sia maestri che carnefici.

La formula, associata a personaggi e dialoghi eccellenti e una comicità mai sottotono, non poteva mancare il bersaglio. Big Mouth è diventata subito una delle serie animate più amate dal pubblico di Netflix e dal 2017 ad oggi è arrivata a contare sei stagioni. Il 2023 sarà l’anno della settima stagione, la penultima prima del gran finale programmato per l’anno prossimo. Ecco tutte le informazioni disponibili su Big Mouth 7.

Il cast di Big Mouth 7

Il cast vocale è un altro punto di forza dello show. Nella settima stagione ritroveremo tutti gli interpreti principali, sia per coloro che guardano Big Mouth in versione originale o con il doppiaggio italiano: Nick Kroll è Nick Birch e Maury (Stefano De Filippis e Achille D’Aniello), John Mulaney è Andrew Glouberman (Danny Francucci), Jessi Klein è Jessi Glaser (Silvia Avallone), Jason Mantzoukas è Jay Bilzerian (Ezio Conenna), Ayo Edebiri è Missy Foreman-Greenwald (Letizia Scifoni) e Maya Rudolph è Connie (Rossella Acerbo).

Per quanto riguarda nuovi personaggi o guest star, non ci sono ancora informazioni a riguardo. Big Mouth è solita arricchire la sua cast list con delle guest preziose, che negli anni sono andate da Kristen Bell (The Good Place) a Kristen Wiig (Sopravvissuto – The Martian), da Ed Helms (The Office) a Adam Levine (Maroon 5), da Tyler, the Creator a Jack McBrayer (30 Rock). Attendiamo con trepidazione di sapere quali illustri nomi del mondo dello spettacolo e della musica compariranno nella settima stagione di Big Mouth.

Trama e data di uscita della settima stagione

Sebbene privi di sinossi ufficiali – men che meno di trailer – per la Stagione 7, possiamo fare il punto su dove ci eravamo lasciati e immaginarci i punti focali dei prossimi episodi. I nostri personaggi principali continuano nel loro percorso di crescita e maturazione: Jessi e sua sorella Delilah hanno sotterrano l’ascia di guerra e si comporteranno più da sorelle; anche in casa Glouberman è tornata la pace familiare, fra Marty e Barbara, pace che aiuta Andrew a superare la delusione amorosa con Bernie. I ragazzi stanno per lasciare la scuola media e ci aspettiamo la nascita di dinamiche legate all’addio di questo mondo.

Big Mouth 7 non ha una data ufficiale fissata, ma è prevista fra l’autunno e l’inverno del 2023; l’anno successivo arriverà invece l’ottava ed ultima stagione. Come al solito, la piattaforma di riferimento sarà Netflix, già casa delle scorse sei stagioni e delle due stagioni della serie spin-off, Human Resources.