Il Principe, la docu-serie su Vittorio Emanuele di Savoia, in arrivo su Netflix

Una figura influente e controversa, unica nel suo genere, raccontata da una produzione italiana su Netflix.

Quando si tratta di intrattenimento capita a tutti, chi più chi meno, di cadere vittima di “esterofilia”, un sentimento che ci porta a mettere su un piedistallo le varie opere audiovisive che arrivano da oltre i confini nazionali, e di affossare invece le gemme di nostra produzione. Che si tratti di grandi blockbuster americani o dei fenomeni pop giapponesi, l’esterofilia non è una dinamica rara.

Ci sono però innumerevoli storie uniche ed affascinanti che riguardano proprio il Belpaese. Beatrice Borromeo Casiraghi, giornalista e conduttrice televisiva (coniuge di Pierre Casiraghi) ha intuito il potenziale in una storia particolarmente unica della nostra penisola, quella dell’eterno principe Vittorio Emanuele di Savoia. Nasce così la docu-serie Il Principe, una versione documentaristica e italiana di The Crown, che punta a ricostruire la vita, successi e fallimenti dell’ultimo erede al trono d’Italia.

Vittorio Emanuele di Savoia: dall’eredità al trono all’accusa di omicidio

Quella di Vittorio Emanuele di Savoia è una storia davvero unica. Nato nel 1937 dall’ultimo Re d’Italia, Umberto II, Vittorio Emanuele cresce come il futuro monarca della Penisola fino al 1946, quando il referendum converte la nazione in una Repubblica e costringe all’esilio la famiglia Savoia. Lontano da quell’Italia che avrebbe dovuto governare, Vittorio Emanuele fu negli anni travolto da scandali che ne hanno continuato a minare la figura, dalle accuse di traffico di armi, corruzione, gioco d’azzardo, sfruttamento della prostituzione e, nel 1978, dell’omicidio del diciannovenne Dirk Hamer.

Il “principe sparatore” fu sempre assolto dalle accuse (tranne quella per porto abusivo di armi da fuoco) ma ha impiegato decenni nel cercare di ripulire il suo nome dagli scandali, restando nel frattempo attaccato al titolo di erede fino al 2002, quando giurò fedeltà alla Costituzione repubblica ed al Presidente della Repubblica, rinunciando di fatto alle pretese al trono. Questa figura controversa verrà messa a nudo ne Il Principe tramite materiale d’archivio inedito e interviste esclusive ai protagonisti delle vicende, da Vittorio Emanuele stesso a sua moglie Marina Doria, suo figlio Emanuele Filiberto e Birgit Hamer, sorella di Dirk.

Sinossi degli episodi e data di uscita de Il Principe

Il Principe sarà composto da tre episodi, tre capitoli che scandiranno i momenti più significativi della vita di Vittorio Emanuele. Il racconto parte dal momento in cui il nostro protagonista diventa effettivamente “il Principe”, ovvero dal referendum istituzionale del 1946. Vittorio Emanuele si ricostruisce una vita in Corsica, a Cavallo, da dove vede la penisola italiana in lontananza. Quella sua quotidianità verrà però spezzata nel 1978 con la tragica e misteriosa morte di Dirk Hamer.

Il secondo episodio si concentra proprio su questa vicenda, cercando di districare il nodo e trovare le verità dietro l’omicidio di Hamer. Qui vengono affrontate anche le conseguenze che l’incidente causò ai Savoia, divenuti nell’opinione pubblica improvvisamente i nemici numero uno di tutti. Infine, il terzo episodio getta uno sguardo al processo per l’omicidio e ai decenni successivi, al riavvicinamento con la famiglia Hamer e alle nuove posizioni della famiglia reale verso la Repubblica Italiana.

Il Principe arriverà su Netflix il 4 luglio 2023. Guarda il trailer della docu-serie qui sopra.