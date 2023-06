Serie TV Ahsoka: data di uscita, trailer, grandi ritorni e tutti i dettagli sulla serie Star Wars Di Giada Massironi - 15

La serie Ahsoka sarà il palcoscenico di grandi ritorni: tra questi, personaggi famosi e amatissimi dal pubblico di Star Wars.

Come mostra il trailer rilasciato in occasione della Star Wars Celebration 2023, l’attesissima serie che vede come protanosita Ahsoka Tano sarà piena di sorprese. Con questa uscita, l’universo di Star Wars si fa sempre più interessante ed entusiasmante, pieno di colpi di scena e trame destinate a proseguire.

Il trailer mostra Rosario Dawson che ritorna come protagonista nella sua prima avventura da solista nei live-action. Non solo, è stata rilasciata la data di uscita ufficiale della serie. Ecco tutti i dettagli sulla nuova serie di Star Wars, Ahsoka.

Begin è il titolo del trailer rilasciato dalla Disney e in pochi minuti trasporta i telespettatori in un universo spaziale ricco di azione. Oltre all’apparizione di Ahsoka Tano, la serie si collegherà alle trame di Star Wars Rebels, portandole avanti. Questo vuol dire che vedremo ancora Natasha Liu Bordizzo nei panni di Sabine Wren ed Eman Esfandi interpretare Ezra Bridger.

Ahsoka: cast e trailer ufficiale

Tra i grandi e attesissimi ritorni ci sarà anche quello di Mary Elizabeth Winstead nei panni di Hera Syndulla e Lars Mikkelsen in quelli del Grand’ammiraglio Thrawn, che sarà anche il cattivo principale del nuovo film scritto e diretto da Dave Filoni. Tutti questi personaggi sono stati confermati e sono apparsi nel trailer ufficiale della serie. Il legame con Rebels è molto accentuato, tantoché ci dovrebbe essere anche il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker.

Per il momento non sono stati rilasciati molti dettagli sulla trama, probabilmente avremo modo di scovarli tramite le amatissime campagne di marketing di Star Wars. Sappiamo, però, che, sulla linea spazio-temporale, la serie si collocherà dopo la caduta dell’Impero e indagherà sulle minacce che mettono alla prova una galassia vulnerabile, la Nuova Repubblica.

Data di uscita su Disney+

Dopo il successo di spettacoli live-action come The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi e Andor, la serie su Ahsoka Tuno espanderà e analizzerà ancora più nel dettaglio l’universo di Star Wars. Tuttavia, Ahsoka non è l’unico progetto in uscita, poiché sono in arrivo anche altri live-action, come Star Wars: Skeleton Crew e Star Wars The Acolyte, una serie in uscita nel 2024 che si svolge 100 anni prima degli eventi dei prequel e si concentrerà sui Sith.

Ahsoka sbarcherà in esclusiva su Disney+ il 23 agosto. Non resta che attendere ulteriori dettagli sulla serie e su tutti i progetti futuri che riguarderanno l’amatissimo unvierso di Star Wars.