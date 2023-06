Serie TV The Bear 2: il teaser ci ricorda di respirare | Si torna nel caos della cucina Di Federico Del Ferraro - 12

Per Carmen e per lo spettatore si profila sull’orizzonte un nuovo inizio pieno del caos e responsabilità in The Bear 2.

The Bear è la serie di casa FX Productions creata da Christopher Storer che racconta il mondo della cucina da un lato più umano. Il protagonista, Carmen “Carmy” Berzatto, deve far fronte al suicidio del fratello maggiore Michael e contemporaneamente rimettere in piedi il ristorante di famiglia, fra stress lavorativo e personale. Sul suo cammino incontrerà svariate persone che diventeranno per lui una nuova famiglia, dalla chef Sydney ai vari cuochi e collaboratori.

Un mese fa FXP aveva rilasciato il trailer ufficiale per la Stagione Due in arrivo questo giugno, ma pochi giorni fa ha sorpreso tutti mostrando ancora un altro teaser che pone l’accento sull’enorme pressione che pesa sulla schiena di Carmy. Scopriamo dunque cosa si vede in questo ultimo teaser e quando la seconda stagione di The Bear arriverà in streaming sui nostri schermi.

“Respirare”

Il teaser si apre con una scarrellata di veloci immagini che già da sole rendono bene l’idea di stress che Carmy sta attraversando: si accavallano progetti, carte di tutti i tipi, piatti culinari ed orologi di tanti tipi, a scandire il tempo che detta un ritmo preciso. Carmy parla in sottofondo, durante una sessione di terapia di gruppo, dicendo che spesso sente il bisogno di ricordare a sé stesso di respirare, e che qualcosa di terribile non è sempre dietro l’angolo.

Stavolta però, purtroppo per il nostro chef, potrebbe essere così: le riparazioni del nuovo spazio per il ristorante procedono non senza intoppi, c’è muffa sotto la pittura delle pareti ed ogni cosa sembra andare storta. Da tappeto musicale troviamo il brano degli AC/DC, If You Want Blood (You’ve Got It), una scelta quantomeno azzeccata per descrivere il mondo della ristorazione e la situazione personale e professionale di Carmy.

Cast e data di uscita di The Bear 2

La seconda stagione di The Bear conferma il cast che abbiamo già conosciuto. Jeremy Allen White è Carmen Berzatto (ruolo che gli è valso un Golden Globe, un SAGA ed un Critics’ Choice), Ayo Edebiri è Sydney Adamu, Ebon Moss-Bachrach è Richie, Lionel Boyce è Marcus, Liza Colón-Zayas è Tina, Abby Elliott è Natalie Berzatto, Edwin Lee Gibson è Ebraheim, José Cervantes è Angel, Oliver Platt è Jimmy e Corey Hendrix è Gary. La seconda stagione aggiungerà senz’altro dei volti, e per ora sappiamo della presenza di Molly Gordon (Animal Kingdom) in un ruolo ricorrente e di Bob Odenkirk (Better Call Saul) come guest star.

The Bear Stagione Due arriverà in streaming dal 22 giugno 2023. In Italia, in cui il servizio streaming Hulu non è disponibile, la serie è disponibile su Disney+ nella categoria Star Original.