Un Posto al Sole, anticipazioni dal 15: scoppia la guerra e nessuno è salvo | Tormento per i protagonisti

Quelle della settimana prossima saranno delle puntate frenetiche e scoppierà una vera guerra dove nessuno verrà escluso dai colpi bassi.

I fan di Un posto al Sole si staranno chiedendo cosa succederà nelle puntate che andranno in onda dal 15 al 19 gennaio: anche questa volta la serie tv firmata Rai non deluderà i suoi appassionati telespettatori.

Anzi, ci saranno numerosi colpi di scena che cambieranno decisamente le carte in tavola. Si parte dal segreto di Ida, che non potrà più nascondersi: infatti, Raffaele e Diego verranno a sapere tutto. Scopriranno che la donna in passato ha lasciato il figlio a Lara e questa notizia li lascerà davvero senza parole, creando molti risvolti di trama.

Come è facile immaginare, la loro concezione di Ida cambierà drasticamente e irrimediabilmente. Ci sarà un duro confronto, colmo di delusione, rabbia e sensi di colpa. Solo Raffaele cercherà di calmare le acque, ma con molta fatica, perché il dibattito è davvero acceso.

Nel frattempo, cresce il disprezzo di Diego e Raffaele nei confronti dei Ferri, con i quali sembra sempre più impossibile trovare un punto d’incontro.

Anticipazioni dal 15 al 19 gennaio

Il destino di Ida è ancora tutto da scrivere, soprattutto perché la donna riceverà una proposta da parte di Roberto e Marina, che la faranno riflettere a lungo sul suo futuro. Diego si apre e racconta a Ida come si sente: scava nel suo cuore per esporre tutti i suoi sentimenti. Ci sarà un confronto anche tra Raffaele, Roberto e Marina, ma l’esito non ci è ancora dato saperlo.

Nel frattempo, Serena e Filippo cercano di consolare Irene, che però sta sempre peggio. È ormai evidente che nasconda qualcosa e la coppia è intenzionata a scoprire il suo segreto. La piccola riesce a trovare una spalla in Zia Manuela, che la supporterà per tutte le puntate.

Cosa accadrà nelle prossime puntate

A proposito di figli, anche Viola cerca di tornare in sintonia con Antonio: la mamma è intenzionata a recuperare il loro rapporto e quindi riavvicinarsi, ma è un percorso lungo e pieno di ostacoli da superare.

Per quanto riguarda i sentimenti, Eugenio si mostra sempre più interessato nei confronti della collega Lucia Cimmino. I rapporti tra Mirella e Guido, invece, sono tutt’altro che distesi, ecco perché l’uomo cerca di placare gli animi pubblicando sui social network una lettera di scuse. Quello che voleva essere un gesto di riconciliazione, tuttavia, non viene accolto bene e potrebbe complicare le cose. Infine, il Vulcano avvia i festeggiamenti per la giornata mondiale della pizza e prende vita il sogno di Nunzio.